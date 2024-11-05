Тульские разведчики-десантники установили минный шлагбаум на участке госграницы и перекрыли один из маршрутов прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области, говорится на сайте Минобороны России.

«На одном из участков линии боевого соприкосновения в районе н. п. Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, до прорыва ВСУ в Курскую область на этом участке была выстроена сеть инженерных заграждений для недопущения прорыва противника через нее.

«Противник, используя инженерную технику иностранного производства, постоянно осуществлял прорыв государственной границы на нескольких участках в Глушковском районе», — отметили в Минобороны.

В сообщении ведомства также сказано, что военнослужащие разведывательной роты полка с позывными Порш и Почта, «уничтожив противника, осуществлявшего прикрытие прохода в инженерных заграждениях», выдвинулись для выполнения боевой задачи.

«В дальнейшем, досмотрев позицию противника, обнаружили минный шлагбаум и, воспользовавшись им, восстановили целостность государственной границы, растянув шлагбаум и разместив мины для недопущения подхода резервов противника через государственную границу», — добавили в Минобороны.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО).

25 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения украинской армии в Курской области потеряли стабильное управление своими войсками. На следующий день глава государства сообщил, что российские военные общими усилиями взяли в «надежное кольцо окружения» около двух тысяч военных ВСУ на территории региона.