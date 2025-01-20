Минобороны России подало в суд несколько исков на общую сумму 4 021 508 717 рублей к Военно-строительной компании (ВСК). Подробности требований не оглашаются.

Иски принял к производству Арбитражный суд Москвы. Экс-глава ВСК Андрей Белков был арестован в июле 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Ему предъявили обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия»). По версии следствия, он нарушил закон при выполнении госзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа во время реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве.

«Коммерсантъ» ранее писал, что работу Белкова курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Последний обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (по предварительным данным, более 1 млрд рублей, которые он получил при строительстве Омского и Кемеровского кадетских училищ).

В сентябре 2024 года стало известно, что уголовное дело в отношении Иванова связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». При проверке строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. По версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».

Кроме того, Иванов проходит фигурантом дела о хищении 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате более чем 200 млн рублей при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

В январе-октябре 2024 года сумма исков Минобороны к ВСК превысила 13,8 млрд рублей. Это в 34 раза больше, чем в 2023-м.

В октябре прошлого года Минобороны России подало в суд три иска к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) им. В. В. Бахирева, который занимается разработкой снарядов, артиллерии, стрелково-пушечное и ракетное оружие и многое другое. Общая сумма претензий составляет 29,3 млн рублей.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что часть претензий военного ведомства связаны с «неудовлетворительным, по мнению представителей Минобороны, проведением работ по модернизации вооружений для нужд ВС РФ».