Рано утром 12 марта украинские формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин совершили попытку вторгнуться на территорию России на трех направлениях. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны, опубликованном в его телеграм-канале.

Это произошло в Белгородской области около трех часов утра одновременно в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино, попытке вторжения предшествовал интенсивный обстрел гражданских объектов, утверждает военное ведомство. Российские военные и пограничники отразили все атаки, не допустив нарушения границы. По отрядам ВСУ нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары, украинские формирования были отброшены и понесли «существенные потери», сказано в сообщении.

Минобороны приводит данные потерь украинской стороны — до 60 военных в районе Однобровки, три танка и бронетранспортер возле Нехотеевки и еще два танка под Сподарюшино.

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