Российские военнослужащие в ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области утром нанесли удар по пункту управления СБУ, передает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot»», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве и области. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Голосеевском районе повреждения получила тепломагистраль, в Шевченковском и Соломенском районах произошли пожары.

В Минобороны отметили, что 18 декабря с территории Украины была нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

Тогда Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО сбила десять ракет. По его данным, из-за падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. Погибших и пострадавших нет.

Утром 19 декабря Слюсарь писал в телеграм-канале, что в результате «массированной атаки» беспилотников по Ростовской области произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП). По его словам, по итогам ночного налета БПЛА есть один пострадавший — житель населенного пункта под Ростовом, который получил травмы при падении обломков дрона.