Населенный пункт Бердычи в пригороде Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило российское Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также российские военные разгромили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс, которые находятся на северо-западе от Авдеевки, отметили в Минобороны.

Село Бердычи находится к северо-западу от Авдеевки, недалеко от железнодорожной станции 437-ой км. По данным РИА Новости, через Бердычи проходит дорога, по которой снабжались донбасские войска ВСУ. Теперь, по версии агентства, российские военные будут продвигаться еще западнее, в сторону села Новоселовка Первая, а также к реке Волчья, где располагается важная линия обороны ВСУ.

Военкор Евгений Поддубный в своем телеграм-канале отметил, что в поселке Бердычи «подавлены последние очаги сопротивления ВСУ», а потому «еще один узел обороны противника разрублен».

Информация о том, что российские войска смогли выбить украинские подразделения из Бердычей, где ВСУ также потеряли немало «американских танков Abrams и машин разминирования на их базе» появилась еще 26 апреля в телеграм-канале «Военкоры русской весны». Тогда его авторы прогнозировали дальнейшее отступление украинской армии на 10-15 км к западу и установление контроля сил России над Нетайловым, Карловкой, Новоселовкой Первой, Уманским, Новокалиновым, Керамикой и Архангельским.

На следующий день, 27 апреля, отдельная мотострелковая бригада группировки «Центр» «Бешеные псы» сообщала, что смогла взять под контроль часть поселка Бердычи. Там военные установили свой флаг на крышу одного из зданий.

В тот же день военный блогер и автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук написал, что Бердычи освобождены и на их территории «идет зачистка».

На продвижение российских войск на этом направлении обращал внимание и военный блогер Юрий Подоляка. По его мнению, после установления армией России контроля над Авдеевкой ВСУ не успели подготовить линию обороны в населенных пунктах на северо-западе этого региона.

Украинские военнослужащие в интервью Associated Press рассказывали, что у ВСУ практически не осталось оборонительных сооружений в тылу, которые необходимы при отступлении армии. По словам бойцов ВСУ, строительство укрепительных сооружений должно было происходить в прошлом году, а не сейчас, когда Россия активно продвигается вперед.

Главком ВСУ Александр Сырский в конце апреля признавался, что ситуация на фронте для украинской армии «сложная» и эта тенденция будет обостряться.