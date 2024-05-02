У Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось линий обороны в тылу, которые необходимы для обеспечения безопасности солдат в случае отступления. Об этом Associated Press (AP) рассказали украинские военнослужащие и чиновники.

По их словам, строительство укрепительных линий должно было начаться в прошлом году, «когда Украина имела преимущество в боях», а не в «разгар сражения сейчас». Собеседники агентства считают, что на Украине к вопросу строительства укрепительных линий подошли безответственно, поскольку думали, что в них нет необходимости.

«Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления», — отметил заместитель командира 47-й бригады, находящейся в районе Авдеевки.

Военнослужащий 67-й бригады ВСУ, занимающей позиции в районе Часова Яра, рассказал, что при переброске на новые позиции солдаты ожидали увидеть «блиндажи, лабиринты окопов и огневые позиции», однако обнаружили «лишь ряд ям, едва достаточных для того, чтобы спрятаться в них во время артиллерийского обстрела».

По словам собеседника AP, военнослужащим приходилось под обстрелами вылезать из ям и копать в направлении друг друга, чтобы добиться хоть какой-то связи. Причем почва была настолько песчаной, что при каждом попадании снарядов вырытые ими окопы разрушались.

Впоследствии бригада ВСУ отступила на два километра назад, поскольку не имела возможности укрыться и противостоять российским обстрелам. Источник агентства рассказал, что в результате более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.

«Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. о есть мы потеряли весь костяк бригады», — рассказал он.

Вывод подразделения закончился тем, что в апреле украинский Генштаб его расформировал. Кроме того, вину за потери возложили на бригаду. Однако командиры заявили, что у них не было ресурсов для достижения успеха.

AP отмечает, что причины недостаточной готовности Украины связаны с тем, что ранее она активно сокращала свои вооруженные силы, поскольку не могла позволить их содержание. В частности, были расформированы практически все инженерные полки. Также страна распродала оборудование, включая экскаваторы и плуги, которые необходимы в условиях боевых действий.

Один из военных инженеров Украины рассказал AP, что украинские солдаты вступили в бой «ни с чем». По словам собеседника агентства, когда в октябре его подразделение прибыло строить укрепления на востоке страны, все, что у них было, — «это старая техника 1960-х годов и лопаты».

В этом году Киев выделил почти 38 млрд гривен ($960 млн) на строительство обширной сети укреплений на фронте, пишет AP. Сейчас, как отмечает издание, страна «спешно» строит укрепленные бетоном траншеи, окопы, огневые позиции и другие баррикады на линии фронта, однако этому процессу мешают постоянные российские обстрелы, нехватка оборудования и бюрократия.

В марте президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев строит 2000 километров укреплений по трем линиям обороны. По данным АР, первую линию строят сами украинские солдаты, которые параллельно вынуждены воевать. «Очень трудно делать и то, и другое», — подчеркнул один из собеседников агентства.

Вторую линию, которая находится на расстоянии двух-пяти километров за линией фронта и в пределах досягаемости российской артиллерии, строят плохо оснащенные украинские инженерные войска. Третья линия строится частными компаниями по военным контрактам. Здесь, как отмечает AP, беспилотники следят за строительными работами и якобы «регулярно нападают на рабочих».

Темпы строительства не успевают за наступлением российской армии. Из-за нехватки боеприпасов украинские войска, несмотря на численное превосходство, вынуждены отступать — сдаются «одна деревня за другой», рассказал командир подразделения ВСУ с позывным Батьяр.

«Необходимо увеличить темпы строительства укреплений, <…> чтобы при отступлении мы отступали на подготовленную позицию. Этих укреплений недостаточно», — подчеркнул он.

В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте «обострилась» — российская армия атакует по всей линии фронта на Украине и добилась тактических успехов. По его словам, подразделения украинской армии переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. «В целом на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог», — отмечал Сырский.

Он добавил, что российские войска сосредоточились на селах Стельмаховка и Берестово; продолжают наступление на село Терны Лиманского направления, а также в районы Белогоровки и Раздолевки — Северского направления; горячими остаются точки Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении; ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях; российские войска якобы безуспешно пытаются наступать на юге — в Запорожской и Херсонской областях.

Минобороны 2 мая отчиталось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. «Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи ДНР», — заявили в ведомстве.

Кроме того, министерство сообщило, что: