Российская армия атакует по всей линии фронта на Украине и добилась тактических успехов, написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем телеграм-канале. По его словам, в зоне боевых действий происходит динамическая смена обстановки: некоторые позиции переходят «из рук в руки» несколько раз в сутки.

«На этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась — на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск», — пишет Сырский.

При этом он считает, что ситуация на фронте «обострилась». По словам главкома ВСУ, на Купянском направлении российские войска сосредоточились на селах Стельмаховка и Берестово, где имели «частичный успех», однако были «остановлены» украинской армией.

По его словам, Россия продолжает наступление на село Терны Лиманского направления, в районах Белогоровки и Раздолевки — Северского. На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр, добавил Сырский.

Наиболее сложная ситуация, по его оценке, сложилась на Покровском и Кураховском направлениях, где «продолжаются ожесточенные бои», поскольку российские войска пытаются «развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово».

«Подразделения Сил обороны Украины <…> переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог», — утверждает Сырский.

По его словам, российские войска пытаются наступать на юге — в Запорожской и Херсонской областях, — но успехов якобы не добились. На севере Украины, как считает Сырский, признаков непосредственной подготовки «к наступательным действиям» со стороны ВС России нет.

Сырский добавил, что ВСУ продолжают ротацию для «организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности воинских частей» и «подготовку личного состава в учебных центрах» с акцентом на «качестве и мастерство во владении оружием».

Накануне главком ВСУ охарактеризовал ситуацию на фронте как «сложную» и имеющую «тенденцию к обострению», причем использовал слово «сложный» для описания происходящего на фронте уже в 14-й раз с декабря 2023 года.

О неблагоприятной ситуации для ВСУ на фронте в апреле говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В видеообращении к участникам заседания Евросовета он констатировал, что российские войска постепенно продвигаются на фронте.

По его словам, Россия «уничтожила почти всю украинскую тепловую электрогенерацию», и удары по оставшимся объектам можно «остановить только силой ПВО — конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS», которые «нужны Украине прямо сейчас».

При этом в марте Зеленский утверждал, что ситуация на фронте для ВСУ стала «намного лучше», чем на протяжении предыдущих трех месяцев. Однако он предупреждал, что положение может измениться «через месяц или неделю», если ВСУ «не получат достаточной поддержки», поскольку российские войска опережают украинские «на 20 километров».

Информацию о продвижении российский войск в разговоре с Politico подтвердили неназванные украинские офицеры. По их прогнозам, линия фронта может рухнуть уже этим летом, после того как Россия, «обладающая большей численностью войск, <…> начнет ожидаемое наступление». В связи с этим «решимость Украины может быть ослаблена, поскольку моральный дух ВСУ подорван отчаянной нехваткой боеприпасов», считают источники Politico.

США и ЕС указывают Украине на необходимость значительно увеличить численность войск за счет мобилизации. По данным The New York Times, Вашингтон давил на Киев, требуя ужесточить закон о призыве военнобязанных. В результате Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вступит в силу в начале мая. The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщает, что президент Украины мог существенно занизить обнародованные данные о потерях ВСУ за два года, чтобы не оказать негативного влияния на и без того сложный процесс набора военнослужащих.