Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, который ранее был вице-премьером правительства, на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это назначение связано с желанием Кремля обеспечить более тесную интеграцию оборонного сектора экономики с экономикой страны в целом. Эксперты, опрошенные Инфо24, тоже связывают такое решение с «острой геополитической ситуацией». О том, что Путин отправил Шойгу в отставку, назначив его секретарем Совета безопасности, стало известно вечером 13 мая. Новым министром обороны президент предложил назначить Андрея Белоусова — в 2020 году он занял должность первого вице-премьера и курировал нацпроекты, в том числе «Беспилотные авиационные системы», а также Минэкономразвития, ФАС, Минтранс и Росаккредитацию. До этого Андрей Белоусов был помощником президента по экономическим вопросам и входил в состав Военно-промышленной комиссии России.

Комментируя перестановки в кабмине, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю важно «вписать экономику силового блока в экономику страны», так как «эта сфера должна полностью соответствовать динамике текущих событий». «Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — сказал Дмитрий Песков, добавив, что Белоусов — не просто гражданский чиновник, а человек, который «успешно руководил Минэкономразвития России». С чем связано назначение Белоусова и как оно повлияет на ход боевых действий на Украине

Назначение Белоусова на пост главы Минобороны связано с «текущей ситуацией, которая требует напряжения всех сил, прежде всего, экономической составляющей нашей страны», заявил в беседе с Инфо24 военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Белоусову предстоит «выстроить систему эффективного взаимодействия Минобороны с правительством и оборонно-промышленным комплексом России». Несмотря на кадровые перестановки, смена главы Минобороны «не повлияет на дальнейший ход боевых действий», так как решение ключевых вопросов по военной составляющей остается за Генеральным штабом ВС России и Владимиром Путиным, рассказал в беседе с Инфо24 военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин. «Я не думаю, что Белоусов будет вмешиваться в действия военных. Вероятнее всего, он будет заниматься военно-технической частью и обеспечением армии, то есть экономической стороной этого вопроса», — считает он.

Каких изменений стоит ожидать По словам военного политолога и доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, Белоусов будет заниматься «развитием взаимодействия между различными структурами министерства обороны России». «Помимо этого, я уверен, что им будет и выстроено более тесное взаимодействие между оборонным ведомством и регионами Российской Федерации», — пояснил он в разговоре с журналистами Инфо24. Также ему придется сделать акцент на работе, связанной с защитой национальных интересов России в Арктике, так как там «активно строится военная инфраструктура опорных населенных пунктов». Кроме того, Белоусову на посту главы Минобороны России нужно будет заниматься вопросами укрепления сотрудничества в рамках блока ОДКБ. Его задача— удержать Армению в сфере влияния России и не допустить развития отношений Грузии со странами Запада, пояснил Перенджиев.

«Есть над чем работать». Белоусов назвал главные проблемы Минобороны Новые назначения и кадровые перестановки в правительстве России Решение президента назначить Белоусова главой Минобороны говорит о том, что на посту нужен «именно такой человек», заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, решение предложить Белоусова на пост министра обороны принято верховным главнокомандующим, поэтому «оно продуманное, выверенное и точное». О том, что Шойгу может не войти в новый состав правительства, эксперты и журналисты заговорили после ареста заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Директором Службы внешней разведки президент предложил назначить Сергея Нарышкина, главой ФСБ — Александра Бортникова, директором Росгвардии — Виктора Золотова, главой ФСО — Дмитрия Кочнева, начальником Главного управления специальных программ президента — Александра Линца. Кроме того, Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука, сообщили в Совете Федерации. Ранее источники в парламенте прочили на этот пост и.о. первого вице-премьера Белоусова. В начале мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о возможности кадровых перестановок в правительстве. При этом «костяк» кабмина, по ее словам, сохранится и продолжит свою работу. Матвиенко не уточнила, какие члены правительства входят в этот «костяк». Песков заверял, что перестановки в правительстве будут проводиться спокойно и вдумчиво. Он намекал, что этот процесс происходит в узком кругу, назвав его «достаточно келейным».