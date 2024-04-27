США оказывали давление на правительство Украины для принятия нового законопроекта о мобилизации в республике. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, когда американское руководство подталкивало членов Конгресса к скорейшему согласованию военной помощи Украине, оно также указывало Киеву на необходимость увеличить численность призывников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Это подтвердил и недавний визит в Киев помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена. Он отметил, что для улучшения ситуации на фронте и изменения хода боевых действий важны не только поставки оружия и артиллерии, но и мобилизация внутренних ресурсов страны.

«Украине нужно убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы», — приводит слова О’Брайена NYT.

В марте командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль также заявил, что на некоторых направлениях сражения численность российских военных более чем в семь раз превосходит украинские силы, отмечает издание.

NYT также обращает внимание на то, что за последнее время украинское руководство прибегло к нескольким способам в попытках увеличить армию страны. В частности правительство приняло новый закон о мобилизации и усилило патрулирование границы для поимки уклонистов.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ вступит в силу через месяц после подписания — 16 мая. Согласно новым правилам, украинские граждане обязаны пройти медицинский осмотр и встать на воинский учет по месту пребывания в случае переезда во время мобилизации. Также все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военный билет и показывать его по требованию сотрудников местных военкоматов.

Кроме того, 24 апреля украинские власти запретили выдачу паспортов и ограничили предоставление консульских услуг своим гражданам призывного возраста, проживающим за границей. В МИД Украины заявили, что еще прорабатывают детали того, какие услуги будут предоставляться после вступления в силу закона о мобилизации.

По данным NYT, критики нового украинского закона о мобилизации говорят, что этот шаг может в конечном итоге привести к разногласиям между украинцами, находящимися в стране, и теми, которые уехали после начала боевых действий. Однако реального влияния на увеличение количества солдат закон не окажет, считают наблюдатели. По данным издания, в странах Евросоюза сейчас проживают около 860 тысяч украинских мужчин.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности помочь Киеву с возвращением на родину украинцев призывного возраста. По его словам, Варшава уже предлагала такую услугу Киеву, но пока еще не согласована форма подобного сотрудничества.