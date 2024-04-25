Власти Польши готовы помочь Киеву в возвращении украинских граждан призывного возраста. Об этом заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

По словам министра, Польша уже предлагала Украине помощь в поиске призывников, но форма этого сотрудничества пока не согласована.

«Я думаю, что многие наши соотечественники возмущались и возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам нужно, чтобы помочь Украине», — сказал Косиняк-Камыш.

Он также отметил, что не удивлен тому, что украинцы, находящиеся на фронте, «оправдывают обиды на своих сверстников, разбросанных по миру».

О том, что польские власти начали выдавать Украине военнообязанных граждан газета Rzeczpospolita писала еще в сентябре 2023 года. Тогда в Варшаве говорили, что в стране может находиться около 80 тыс. украинцев призывного возраста.

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ снижает призывной возраст на Украине с 27 до 25 лет. Согласно закону, срочную службу заменит базовая военная служба на пять месяцев в мирное время и на три месяца — в военное. Украинцы в возрасте до 24 лет смогут выбирать год и период прохождения такой службы. Позже Зеленский пояснил, что в Вооруженных силах Украины должны быть бойцы в хорошей физической форме, которые разбираются в технологиях.

Издание «Зеркало недели» 22 апреля обнародовало письмо первого заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который поручил всем консульствам страны с 23 апреля прекратить оказывать услуги мужчинам от 18 до 60 лет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также считает, что пребывание за границей не освобождает украинцев «от обязанностей перед родиной».

По словам командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, украинцы должны «найти в себе мужество» вступить в армию и подчеркнул, что во время мобилизации «отсидеться никому не удастся».

В конце апреля представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что страну каждый день пытаются покинуть до 10 уклонистов. Чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию, добавил Демченко.