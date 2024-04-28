Февральское заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что с 2022 года ВСУ потеряли убитыми 31 тысячу бойцов, «сильно преуменьшает истинное число жертв», заявил The Washington Post (WP) украинский депутат на условиях анонимности. По его словам, данные были намеренно занижены, чтобы не навредить «и без того нелегкой мобилизационной кампании».

В конце 2022 года, то есть после 10 месяцев боевых действий, офис украинского президента оценивал потери ВСУ в 10-13 тысяч человек. 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума «Украина.2024» Зеленский заявил, что число погибших за два года боевых действий военнослужащих ВСУ составило 31 тысячу человек. Обнародовать данные о раненых и пропавших без вести украинский президент отказался.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что названное Зеленским число погибших — это данные за месяц, а не за два года.

Источник WP напомнил, что до этого Зеленский долго отказывался раскрывать данные о погибших бойцах ВСУ. По словам депутата, украинцы «видят так много смертей и так много раненых», что это может повлиять на их готовность присоединиться к войскам.

Собеседник WP признал, что ВСУ действительно страдают от нехватки личного состава. Однако, по его словам, кадровая ситуация в Вооруженных силах Украины пока не достигла «красной черты».

«Нам действительно нужно больше людей, но мы должны соблюдать баланс», — пояснил он.

Украинский депутат назвал причинами «торможения» мобилизации беспокойство людей о том, как долго еще будут продолжаться бои, разочарование низкой зарплатой военных и сомнения в способности властей позаботиться о семьях погибших и раненых.

В статье WP говорится, что даже самые преданные европейские союзники Украины обеспокоены ее неспособностью восполнить кадровый дефицит в войсках. Военный атташе Польши в Вашингтоне генерал-майор Кшиштоф Нольберт назвал «восстановление численности украинских войск» главным фактором дальнейшего развития событий в зоне конфликта.

В марте 2024 года командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил, что на некоторых направлениях российские силы более чем в семь раз превосходят украинские по численности.

WP пишет о замедлении программы подготовки украинских военных, которую проводили американские инструкторы в Европе. Последняя бригада прошла обучение в Германии в январе или феврале 2024 года, что, по словам официальных лиц из числа источников газеты, свидетельствует об истощении кадрового резерва ВСУ.

Washington Post подтвердила информацию The New York Times (NYT) о том, что после одобрения пакета помощи на $61 млрд Вашингтон начал давить на Киев, требуя ужесточить условия мобилизации и укрепить оборону, чтобы ВСУ смогли «проводить крупные наступательные операции».

«Хотя ВСУ весь последний год рыли траншеи, возводили заграждения и устанавливали мины, официальные лица США ждут большего и надеются, что противотанковые и противопехотные мины из нового пакета военной помощи помогут еще сильнее укрепить оборону», — пишет газета.

По данным WP, в США считают, что новые поставки оружия помогут ВСУ сдержать наступление России в ближайшие месяцы, но из-за «острой нехватки войск и преимущества Москвы в огневой мощи» крупные наступательные операции Киева возобновятся не раньше 2025 года.

Источник газеты в Пентагоне подчеркнул, что «время дорого, и оно не должно быть потрачено впустую». Американские чиновники убеждены, что Киеву необходимо как можно скорее «мобилизовать достаточное количество войск для пополнения своих рядов».

«Ситуация с кадрами — это растущая проблема. И если ее не решить, этот пакет помощи не решит всех проблем Украины», — пояснил WP бывший морской пехотинец США Роб Ли.

При этом один из американских чиновников в беседе с WP признал, что администрация президента США Джо Байдена осознает неоднозначность своих требований.

«Кто мы такие, чтобы говорить: “Вам просто нужно призвать больше мужчин, чтобы воевать”. Но в то же время это реальная проблема», — сказал собеседник издания.

По его оценке, недавно принятый на Украине закон об ужесточении условий мобилизации поможет снизить кадровый дефицит ВСУ, но местным властям все равно «нужно найти способ вдохновить как можно больше украинских мужчин выйти на передовую».

Ранее о том, что при согласовании нового пакета военной помощи США требовали от Украины пополнить ряды ВСУ, писала газета The New York Times (NYT). Она отмечала, что, помимо ужесточения условий мобилизации по новому закону, Киеву придется решать вопрос с бегством призывников за границу. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже предложил выдать находящихся на польской территории уклонистов.