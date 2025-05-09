На фоне нарушений перемирия со стороны Украины российские военные зеркально реагируют и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 15 атак, одна разведка боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня.

«Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня», — отметили в ведомстве.

Президент России Путин в конце апреля выразил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также объявил временное перемирие на три дня — с 8 по 10 мая — в честь в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского коллеги, взамен потребовав прекращения огня минимум на 30 дней. Он также утверждал, что безопасность участникам московских торжеств 9 мая не гарантирована.