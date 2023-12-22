Дежурные средства средства ПВО перехватили в общей сложности четыре беспилотника над Калужской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. В международном аэропорту «Калуга» был введен план «Ковер».

«22 декабря 2023 года в международном аэропорту «Калуга» был введен план «Ковер» в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью. В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт «Калуга»», — говорится в сообщении пресс-службы гавани.

Самолеты, которые находятся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в телеграм-канале, что средства ПВО уничтожили три дрона на территории Дзержинского района. «По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.

Кроме того, в 14:00 был уничтожен один дрон над Брянской областью, отметили в Минобороны.

20 декабря свою работу ограничивал аэропорт Волгограда, а 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника.