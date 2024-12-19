Украина пыталась атаковать комбинат «Каменский» в Ростовской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, сообщили в российском Минобороны. По данным ведомства, это произошло в среду, 18 декабря.

Всего, по информации оборонного ведомства, по предприятию с территории Украины было запущено 10 снарядов — шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow». Российским военным удалось сбить девять ракет, отметили в Минобороны.

Сообщается, что одна ракета «Storm Shadow» отклонилась от цели и повредила техническое строение на территории комбината.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — пообещали в Минобороны.

Комбинат «Каменский» находится в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области и считается одним из крупнейших химических предприятий юга России. Он выпускает продукцию гражданского и оборонного назначения.

Накануне врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке на регион, в ходе которой над Каменском-Шахтинским были сбиты ракеты. Из-за падения фрагментов одной из них на хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. В результате никто не пострадал.

В ночь на 19 декабря регион атаковали беспилотники, в результате чего произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП).

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над российскими регионами было сбито 84 украинских беспилотника: 36 — над Ростовской областью, 21 — над Брянской областью, 14 — над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, по три — над Курской и Тамбовской областями и один — над Краснодарским краем.