За прошедшую неделю авиация воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) впервые уничтожили две авиационные управляемые ракеты MALD Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российское Минобороны впервые заявило об уничтожении этих ракет.

Помимо MALD, по данным российского военного ведомства, за неделю были ликвидированы 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун» и 161 БПЛА. Среди прочего, ВКС и средства ПВО в период с 6 по 12 января 2023 года сбили самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Днем 12 января Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. «Около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что расположенное в регионе село Козинка подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. «Повреждены три гражданских автомобиля. Опять удар по мирным жителям! Слава Богу никто не пострадал! Оперативные службы работают на месте», — указал глава региона.

Всего с начала военной операции на Украине, как утверждает ведомство, было уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10620 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14578 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7694 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17345 единиц специальной военной автомобильной техники.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил подчеркивал, что главная задача военной операции на Украине на 2023 год выполнена. Она заключалась в срыве контрнаступления украинской армии, объяснил глава ведомства.

По словам Шойгу, российские войска последовательно идут к достижению заявленных целей военной операции, а также постоянно занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях.