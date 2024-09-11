Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 сентября пытались захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря, сообщили в российском Минобороны. В ведомстве уточнили, что российские войска сорвали украинскую операцию.

По данным Минобороны, для захвата российской буровой вышки Главное управление разведки (ГУР) Украины направило 14 катеров американского производства Willard Sea Force с военными сил специальных операций украинских ВМС.

Согласно сообщению ведомства, силы Черноморского флота и российские военнослужащие потопили восемь катеров ВСУ, «уничтожено до восьмидесяти украинских военнослужащих». Оставшимся шести катерам удалось скрыться, уточняется в заявлении.

В Минобороны назвали действия ВСУ «медийной операцией», «приуроченной» к приезду на Украину 11 сентября представителей США и европейских стран.

Самоподъемная буровая установка «Крым-2» находится в акватории Черного моря между Крымом и Одессой. Сейчас конструкция является собственностью компании «Черноморнефтегаз», которая с 2011 года по 17 марта 2014 года входила в структуру украинской энергетической компании «Нафтогаз». Позже предприятие было национализировано, а затем перерегистрировано российскими властями в государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз».