Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил упростить процедуру трудоустройства для офицеров-участников СВО на должности заместителей директоров школ по воспитательной работе и учителей ОБЖ. С такой инициативой он обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, копия документа есть в распоряжении RTVI.

«В настоящий момент получение права на преподавание и работу в образовательных организациях затруднено необходимостью получения базового педагогического образования или дополнительной профессиональной переподготовки по направлению “менеджмента” для замещения руководящих должностей в образовательных организациях, а также требованиями к опыту работы в учреждениях образования к претендентам», — отметил сенатор.

Сейчас отметил политик, в Едином квалификационном справочнике прописаны следующие требования к заместителю руководителя образовательного учреждения:

наличие высшего образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»;

или наличие высшего образования и дополнительного профессионального обучения в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики;

стаж работы на педагогических или руководящих должностях при этом должен составлять не менее 5 лет.

«Данные требования объективно не дают возможности занимать ветеранам боевых действий, участникам СВО руководящих должностей в образовательных организациях», — считает Гибатдинов.

В связи с этим он предложил внести изменения в квалификационные требования для должностей заместителей директоров по воспитательной работе и учителей предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

«Опыт участников СВО был бы полезен кадрам, претендующим на работу в качестве заместителей директоров по воспитательной работе и учителей, преподающих “Основы безопасности и защиты Родины”», — сообщил он.

Кроме того, сенатор выступил с идеей создания федеральной программы по переподготовке педагогов из числа ветеранов боевых действий. По его мнению, это позволило бы им делиться своим опытом с подрастающим поколением и участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

Гибатдинов обратился к Кравцову с просьбой дать ответ на предложенные им инициативы.

В марте депутаты окружной думы ХМАО обратились к министру труда России Антону Котякову. Они попросили отменить некоторые требования для участников СВО, которые хотят преподавать ОБЖ. В частности, речь идет об обязательном высшем образовании или трехлетнем опыте работы по специальности.

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с RTVI поддержал эту инициативу. По его мнению, участникам СВО в данном случае достаточно курсов переподготовки.

В начале 2024 года Минпросвещения объявило, что участники военной операции с профильным образованием будут преподавать в школах новый предмет ― «Основы безопасности и защиты Родины». Замминистра просвещения Бугаев назвал возвращающихся с военной операции учителей «незаменимыми людьми» с точки зрения воспитательной и военно-патриотической работы среди школьников. Он отметил, что речь идет не только об участниках военных действий на Украине, но и о ветеранах афганской и чеченских войн.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин поручал активно вовлекать бывших участников СВО в воспитательную работу с молодежью.