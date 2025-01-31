Минпросвещения предложило обновить пакет документов, необходимых для приема иностранных граждан в российские школы. Общеобразовательные учреждения будут требовать подтверждения права на проживание в стране не только ребенка, но и его законных представителей, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект.

Для зачисления также необходимо предоставить документы:

об отсутствии у будущего школьника инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,

о прохождении дактилоскопической регистрации ребенка,

удостоверяющие личность будущего школьника.

Кроме того, у ребенка должен быть СНИЛС, а у его законных представителей — СНИЛС и ИНН. В случае предоставления неполного пакета документов, школы будут возвращать заявление без рассмотрения.

Проект не коснется дипломатических работников зарубежных государств и иностранных граждан, подпадающих под действие указа президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Инициатива Минпросвещения также предполагает обязательное тестирование на знание русского языка, которое дети мигрантов будут сдавать с 1 апреля 2025 года для поступления в школы.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школу детей иностранцев, которые такое тестирование не прошли. Авторы инициативы объясняли, что изменения направлены на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».