Посещающие Абхазию россияне являются основой туристического потока и не могут представлять угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявили в Минтуризма республики в ответ на высказывания директора Фонда кино Александра Басарии, который заявил, что экономные туристы из России якобы являются «угрозой экономической безопасности республики».

В ведомстве отметили, что заявление Басарии отражает исключительно его личную позицию. Официальные власти и туристическая отрасль считают российских граждан не источником опасности, а значимыми гостями, выбирающими республику для отпуска независимо от вида туризма.

В министерстве также заявили, что российские гости с интересом изучают местные обычаи и культурные особенности, при этом отдыхающие равномерно размещаются по всей республике, поддерживая малый бизнес. Влияние иностранного турпотока на экономику очевидно: растет конкуренция, а вместе с ней — и качество услуг, добавили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, туроператоры из России, работающие с Абхазией свыше 20 лет, значительно способствовали росту привлекательности региона и развитию туристического сектора как основы экономики.

В министерстве отвергли предложения о прекращении сотрудничества с российскими туроператорами, охарактеризовав подобные инициативы как вредные для экономики страны. В ведомстве подчеркнули, что партнерство с российскими компаниями играет важную роль в поддержке местных предпринимателей и развитии туристической отрасли. В Минтуризма также призвали не реагировать на провокации и руководствоваться только заявлениями профильного ведомства.

Руководитель Фонда Кино Абхазии Александр Басария 7 июля опубликовал видеоролик в телеграм-канале Sovmin, где обвинил россиян в том, что они приезжают в Абхазию на отдых по дешевым путевкам и живут в стране «анклавами», отказываясь от посещений ресторанов и экскурсий.

Он также заявил, что подобное поведение представляет угрозу для «национальной и экономической безопасности» Абхазии, и призвал ведущих представителей индустрии отказаться от взаимодействия с российскими туроператорами, которых Басария охарактеризовал как «олигархические».

В июне уже возникала похожая ситуация с обвинениями в адрес российских отдыхающих в Абхазии. Кристина Лакербая, занимавшая должность руководителя отдела по оформлению разрешительных документов, публично возмущалась тем, что гости из России якобы ограничиваются покупкой дешевых продуктов питания, игнорируя местные сувениры и фермерские товары. Её заявление о «ненужности» таких туристов для республики привело к немедленной отставке по распоряжению министра туризма Астамура Логуа.