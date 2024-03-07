В Министерстве юстиции России отказались разъяснить решение Верховного суда, который по иску Минюста в закрытом режиме признал ЛГБТ * экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Это следует из ответа на запрос в ведомство, который получил зампред партии «Яблоко» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (копия письма есть в распоряжении RTVI).

В обращении к главе Минюста Константину Чуйченко Вишневский просил подтвердить или опровергнуть подлинность текста решения Верховного суда, который в январе опубликовало издание «Свободные новости». Там говорилось, что участников ЛГБТ* объединяет среди прочего использование «потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня».

Как указал Вишневский, в тексте решения не объясняется, что такое «потенциальные феминитивы» и чем они отличаются от обычных. Он отметил, что феминитивы, например «руководительница», встречаются в публикациях крупных СМИ, которые «трудно заподозрить в симпатиях к движению ЛГБТ*». Политик сделал вывод, что из-за отсутствия четких разъяснений текст может быть истолкован произвольно, и таким образом риск быть заподозренными в принадлежности к ЛГБТ* возникает и у «самых благонамеренных граждан». В связи с этим Вишневский призвал Минюст обратиться в Верховный суд за разъяснением и затем опубликовать на сайте ведомства полный перечень «потенциальных феминитивов».

В министерском департаменте по защите национальных интересов от внешнего влияния Вишневскому ответили, что Минюст не уполномочен толковать законы и то, как именно их применяют.

«Государственные органы действуют в рамках полномочий, определенных действующим законодательством. <…> Разъяснение законодательства и практики его применения к компетенции Минюста России не отнесено», — сказано в письме, копию которого депутат передал RTVI.

Далее в документе излагается суть закона «О противодействии экстремистской деятельности», в рамках которого Минюст подал иск в Верховный суд о признании движения ЛГБТ* экстремистским и запрете его деятельности в России. Это исковое требование было удовлетворено в полном объеме 30 ноября 2023 года, говорится в письме. В конце указано, что сведения о движении ЛГБТ* и его подразделениях включены в перечень запрещенных по этому закону организаций на сайте Минюста. Сведения представляют собой только название «организации», дату судебного решения о ее запрете и дату включения в данный перечень.

В письме департамента Минюста нет ответа на вопрос о том, является ли подлинным текст решения Верховного суда, опубликованный изданием «Свободные новости». Правозащитники сообщали, что 19-страничный документ с этим текстом прилагался к материалам административного дела о демонстрации экстремистской символики, заведенного против жительницы Саратовской области за фото с радужными флагами в соцсети.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России