Министерство юстиции России на основании решений Генпрокуратуры добавило в перечень нежелательных еще три организации, в том числе зарегистрированный на Украине «Крымскотатарский Ресурсный Центр». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в список нежелательных организаций внесены также зарегистрированный в Швейцарии международный профсоюз IndustriALL Global Union и японская организация «Союз за возвращение Северных территорий».

«Крымскотатарский Ресурсный Центр»*, согласно сайту организации, был создан в 2015 году, своей целью организация провозглашает «обеспечение коллективных прав крымских татар как коренного народа и индивидуальных прав всех жителей Крыма для достижения устойчивого развития»; заявляет о необходимости «деоккупации и реинтеграции» полуострова.

Зарегистрированный в Швейцарии IndustriALL Global Union («Глобальный союз IndustriALL»)* называет себя «одной из сил движения глобальной солидарности, ведущего борьбу за лучшие условия труда и права профсоюзов по всему миру». Организация утверждает, что борется «за иную модель глобализации и за новую экономическую и социальную модель, которая уделяет первостепенное значение человеку, основываясь на демократии и социальной справедливости».

Японский «Союз за возвращение Северных территорий»*, как следует из названия организации, выступает за переход под контроль Токио Курильских островов, которые находятся в составе России и которые в Японии называют «северными территориями».

Токио оспаривает принадлежность России островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы необитаемых островов Хабомаи. После начала в 2022 году Россией боевых действий на Украине МИД Японии впервые с 2003 года официально назвал острова «незаконно оккупированными». После этого «оккупированными территориями» Японии признала Курильские острова Верховная рада Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2023 года отмечал, что у России «в общем-то, уже больше ни с кем не существует территориальных споров». «В том числе и с Японией закрыты все территориальные споры», — подчеркивал министр.

*внесены Минюстом России в перечень нежелательных организаций