Минздрав России впервые раскрыл статистику об оказании психологической помощи военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий на Украине, а также их семьям. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на отчет ведомства за 2023 год.

Согласно данным Минздрава, с июня прошлого года первичную психологическую помощь получили 18 604 человек, из которых каждый четвертый (около 26%) имел признаки психических расстройств и расстройств поведения — им рекомендовали обратиться за помощью по профилям «психотерапия», «психиатрия», «психиатрия-наркология».

Ведомство уточнило, что более 10 тыс. пациентов относятся к категории основных получателей помощи фонда. В их число входят уволенные из зоны военной операции военнослужащие, участники боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с мая 2014 года и члены семей бойцов, погибших в ходе военной операции на Украине.

По данным Минздрава, в 2023 году психологическую помощь участникам военной операции оказывали 409 медицинских психологов и 27 врачей-психотерапевтов. В целях «повышения доступности психологической помощи» для них открыли 1,4 тыс. кабинетов медико-психологического консультирования, 412 кабинетов (отделений) медико-психологической помощи и 556 психотерапевтических кабинетов.

Консультации в таких кабинетах получили 315 тыс. человек, отмечает ведомство. Помимо военнослужащих и их семей, консультационную поддержку оказывают беженцам и вынужденным переселенцам.

В 90-х российские психиатры писали, что от 30% до 50% ветеранов войн страдают от ПТСР и примерно столько же проявляют эмоциональную неустойчивость и агрессию. К группе высокого риска развития ПТСР специалисты относят также и гражданских, которые проживают в зоне военного конфликта, и беженцев. После чеченских конфликтов специалисты наблюдали ПТСР у 31,2% населения, проживавшего в зоне военных действий.

Больше половины участников боевых действий страдают от посттравматического синдрома, который может проявляться в депрессии, раздражительности, нарушениях сна, алкогольной зависимости. «Это касается не только военных, но и гражданского населения, которое проживает на территориях, где идут боевые действия», — рассказала RTVI доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова.

В 2023 году в России был создан Научно-практический институт религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, который разработал для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета программу обучения «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности в работе психолога».

В пояснительных документах было указано, что она предназначена для психологов, работающих с участниками военной операции на Украине. Там также говорилось, что вопрос о необходимости создания такой программы обсуждался в сентябре 2023 года на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Авторы программы утверждали, что из-за кадровых проблем госфонд «Защитники Отечества» привлекает к работе с участниками боевых действий сторонних психологов, среди которых якобы есть «психологи-энерготерапевты, психологи-астрологи, психологи-тарологи», применяющие «техники, не имеющие научного обоснования, псевдонаучного и оккультного характера».

Однако Минобрнауки не одобрило программу Научно-практического института религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, а чиновник, отвечавший за ее рассылку по вузам, был уволен.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. На сайте организации указано, что ее основная цель — сопровождение ветеранов боевых действий на Украине и семей погибших бойцов.

В апреле 2024 года руководитель фонда Анна Цивилева на встрече с Путиным рассказала, что за год «Защитники Отечества» получили 910 тыс. обращений и по 780 тыс. уже решили вопросы. «Мы помогаем ребятам, которые возвращаются со специальной военной операции, социализироваться и вернуться в мирную жизнь», — пояснила Цивилева.