Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, подавшая к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* судебный иск об оскорблении чести и достоинства, не собирается заключать с ними мировое соглашение. Об этом она сама заявила «Коммерсанту».

Комментируя начавшийся судебный процесс, Мизулина в очередной раз подчеркнула, что позитивно воспринимает любую критику в свой адрес, если та содержит «аргументы и факты», но «оскорбления не являются критикой».

«Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет»,— заявила директор Лиги безопасного интернета.

В пресс-службе организации, возглавляемой Мизулиной, поделились результатами экспертизы, которую лингвисты и психологи провели в отношении высказываний Лебедева за последние полтора года. В качестве материала были использованы видео из социальной сети «ВКонтакте» и с платформы YouTube.

«Эксперты установили, что высказывания дизайнера в его интервью блогеру Юрию Дудю* носили негативный окрас в отношении лиги и Екатерины Мизулиной», — утверждают в пресс-службе Лиги безопасного интернета.

Там добавили, что эксперты также нашли «негативную информацию» в более ранних видеороликах с участием Лебедева, расценив это как доказательство «системного очернения репутации» Мизулиной и Лиги безопасного интернета со стороны дизайнера. С учетом этих экспертных выводов исковое заявление «было уточнено», сообщили в организации.

Интересы Лебедева в суде представляет адвокат Калой Ахильгов, который ранее защищал Анастасию Ивлееву, Аяза Шабутдинова и Алексея Венедиктова*. Накануне, 18 октября, он заявил в своем телеграм-канале, что первое заседание Лефортовского районного суда Москвы по иску Мизулиной якобы отложили из-за решения истицы уточнить свое исковое заявление. По словам Ахильгова, сам он узнал об этом только в суде.

Мизулина в ответ обвинила Ахильгова в распространении информации, которая «не соответствует действительности и может сформировать ложное впечатление». Она утверждает, что заседание суда состоялось по расписанию — началось в 09:00 мск, как и было запланировано, а к 10:00 уже закончилось. По ее словам, адвокат ответчиков отсутствовал, и судья дважды интересовалась причинами его неявки — вплоть до того, что даже «просила связаться с постом охраны».

«Неявка представителей стороны ответчика зафиксирована в протоколе по итогам заседания. Кроме того, в ходе судебных заседаний ведется полная видеофиксация. Зачем публиковать недостоверную информацию, я честно говоря, не очень понимаю», — пишет глава Лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале.

Поводом для подачи иска стало интервью Лебедева Дудю*, вышедшее на YouTube 1 августа 2024 года. Отвечая на вопросы, дизайнер резко критиковал Мизулину, обвиняя ее в том, что она «отпугивает людей от России» и «создает ощущение, будто что-то решает, на что-то влияет или что у нее есть хоть какая-то должность». Лигу безопасного интернета Лебедев назвал «*** на палке», заявив, что сам может объявить о создании Лиги налепленных пельменей, чтобы потом «всех *** и рассказывать, как надо себя вести».

Вскоре после публикации видеоинтервью Мизулина сообщила, что собирается обратиться в суд и потребовать с Лебедева и Дудя* компенсацию в размере 10 млн рублей за «распространение сведений, порочащих честь и достоинства». Ее исковое заявление было зарегистрировано Лефортовским судом 4 сентября.

В августе Лебедев, записывая свое очередное видео с обзором новостей, принес Мизулиной извинения. «Могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более — не борюсь с женщинами», — заверил дизайнер. При этом Лебедев подчеркнул, что остается при своем мнении по поводу общественной деятельности главы Лиги безопасного интернета и ее организации, к которой у него «есть претензии».

Мизулина, комментируя это обращение, заявила, что не принимает «так называемые извинения» дизайнера, поскольку не может расценивать его слова в свой адрес как критику. «Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала она в своем телеграм-канале.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов