Сериал «Слово пацана» не оттолкнул молодежь от «блатной романтики». Такое мнение в программе RTVI «Легенда» высказал актер Алексей Нилов, сыгравший милиционера Андрея Ларина в телесериале «Улицы разбитых фонарей».

«Не знаю, какая была задача у «Слова пацана». Ну, то есть задача конкретная была поставлена, и Жора (режиссер Крыжовников. — прим. RTVI), вероятно, эту задачу выполнил на 100%. Зачем это, я не знаю.

Я посмотрел первую серию — ну, мне было отвратно. Не потому, что это страшно или что-то — да страшнее видали, Господи — но какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена», — сказал Нилов.

Он допустил, что у создателей сериала была задача «оттолкнуть молодежь» от криминала. «Но результат, по-моему, противоположный возымелся: тут же сразу блатная романтика, убийства, вот это все», — рассуждает актер.

Нилов сказал, что посмотрел сериал целиком. «Отлично работают ребята, прекрасный режиссер. А сколько бабок потрачено на раскрутку… Это войдет в учебники по маркетингу, наверное, как нужно раскручивать сериал. Слава Богу, что сериал достойный, но так же можно раскрутить и любое нецензурное слово», — заключил он.

«Слово пацана» рассказывает о молодежных бандах 1980-х годов в Казани. Сериал раскритиковал глава Татарстана Рустам Минниханов. «В последнее время стали выходить фильмы, которые романтизируют период в истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок <…> Мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — сказал он.

В начале февраля глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой разобраться, не повлиял ли сериал «Слово пацана» на действия подростков, избивших толпой школьника в подмосковном Королеве. Депутат, ссылаясь на рассказ родителей пострадавшего мальчика, утверждает, что избивавшие произносили реплики персонажей сериала.

В декабре Следственный комитет начал проверку после появления в сети видео с избиением подростками сверстника под песню из «Слова пацана».