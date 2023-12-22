Следственный комитет начал проверку после появления в соцсетях видео с избиением подростка школьниками в Уссурийске под музыку из сериала «Слово пацана». Об этом сообщает следственное управление СК по Приморскому краю.

Проверка организована по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Следствие также установило участников инцидента ― 14-летних жителей Уссурийска, сообщили в пресс-службе управления. С подростками в присутствии их родителей работают следователи.

Видео, о которых идет речь, появилось в приморских телеграм-каналах и соцсетях 21 декабря. На кадрах подросток стоит в углу в окружении сверстников, которые позже начинают его бить. На втором ролике тот же юноша стоит на коленях в снегу в расстегнутой куртке. Голос за кадром спрашивает: «Кто чушпан?» Школьник отвечает: «Я чушпан». Потом его заставляют повторять оскорбления в свой адрес. На видео наложена песня группы «Аигел», звучащая в сериале «Слово пацана».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жора Крыжовникова о подростковых бандах конца 1980-х годов в Татарстане вышел в российских онлайн-кинотеатрах в начале ноября. Основой для него послужила одноименная книга Роберта Гараева.

После этого в соцсетях начали появляться видео, на которых подростки воспроизводят драки из сериала. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец попросила Роскомнадзор (РКН) проверить сериал, а также обратилась к замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой с просьбой запретить его показ. С аналогичной просьбой в Роскомнадзор и СК обратилась глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. РКН не нашел нарушений в сериале.

В начале декабря в Иркутске школьник погиб в результате ножевого ранения на автобусной остановке. Телеграм-каналы писали, что к подростку и его друзьям начала приставать группа сверстников с вопросами «С какого ты района, чушпан?» В результате завязавшейся драки школьнику нанесли ножевое ранение в шею.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что участники потасовки впечатлились героями из сериала «Слово пацана». Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Светлана Афанасьева, а также иркутское управление МВД заявили, что связь с сериалом не подтверждается.