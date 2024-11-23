Семья из Набережных Челнов готова дать своему ребенку имя Орешник или Орешница в честь российской баллистической ракеты. Об этом «Газете.Ru» рассказал многодетный отец Владимир Сухов.

В семье Сухова 14 детей, младшего ребенка зовут Россия-Святосия-Святороссия. Год назад мужчина объяснял, что дал дочери имя Россия, поскольку наконец-то почувствовал, что живет в стране, которая «замечательная и прекрасная».

«Мы знали, что до Владимира Владимировича [Путина] была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам, помогать людям. Мы сейчас с гордостью назвали нашу дочь Россия», — говорил он.

Как уточнял Сухов, основное имя девочки — Россия, Святосия — «священная святая сила России, святое сияние России», а Святороссия — «дополнение». По задумке отца, девочка во взрослом возрасте самостоятельно выберет имя, которое будет «вести ее по жизни».

«Это красиво. Ни в коем случае сектантского направления, религиозного, конфессионального нет», — утверждал Сухов.

Теперь он задумался над тем, чтобы 15-го ребенка назвать в честь ракеты «Орешник», которую Россия применила по территории Украины на этой неделе.

«Что касается нашего защитника “Орешника”, мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации. Нашей великой и могущественной страны России, нашего народа российского, наших победоносных воинов, нашего великого главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Во имя спасения планеты. Быть добру», — сказал многодетный отец.