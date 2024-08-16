Киев способен на любые провокации, а потому украинская армия может вторгнуться и на территорию Беларуси. Таким мнением с «Инфо24» поделился политолог Юрий Светов.

Он подчеркнул, что Украина сосредоточила у белорусских границ огромную армию — «сто с лишним тысяч человек».

«Украина все время опасается, что с той стороны Россия, пройдя Беларусь, начнет движение в сторону Киева, поэтому ВСУ готовятся к двум вариантам — либо отражать наступление с нашей стороны, либо осуществить вторжение. То есть это такая многоходовая провокация», — заявил Светов.

Политолог напомнил, что по заключенному между Москвой и Минском соглашению в случае иностранного вторжения на территорию Беларуси российские войска должны будут оказать поддержку Союзному государству. По словам Светова, Киев может устроить вооруженную провокацию на белорусской границе, чтобы отвлечь российские войска от боевых действий на других направлениях.

Кроме того, по мнению политолога, сосредоточение ВСУ у границ Беларуси может быть сигналом для западных партнеров в надежде получить новый пакет помощи.

«Есть некая агония киевской власти. Украина после вторжения в Курскую область и после атак на Белгородскую область готова на любые провокации. Киев готов пойти на что угодно, лишь бы перевести войну в информационную плоскость для привлечения внимания Запада», — заключил политолог.

После вторжения украинских войск в Курскую область министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Киева у белорусских границ. По его словам, ВСУ постоянно проводят разведку при помощи беспилотников.

10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько воздушных целей, летевших из Украины. На фоне этого инцидента силы ВВС и войск ПВО Беларуси перевели в повышенную готовность. Кроме того, Лукашенко заявил, что «любые провокации» Киева не останутся без ответа, и поручил усилить группировки войск на границе.

13 августа Минск направил обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором заявил о «необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона».