Молодые участники военной операции на Украине, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на социальную выплату для приобретения квартиры или дома. Размер выплаты составит 30-35% от стоимости недвижимости, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти средства можно будет направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки, сказал глава правительства на оперативном совещании с вице-премьерами 11 ноября.

По словам Мишустина, соответствующие изменения внесены в государственную программу обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

В телеграм-канале правительства уточняется, что социальные выплаты семьям на покупку или строительство жилья предоставляются при следующих условиях:

если каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет (при этом наличие детей необязательно);

если одинокому родителю одного или нескольких детей еще нет 35 лет;

если молодая семья или одинокий родитель нуждаются в улучшении жилищных условий.

Расширение мер поддержки участников военной операции и их семей Мишустин назвал «одним из ключевых приоритетов» работы правительства.

«Мы и дальше будем принимать необходимые решения, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой», — пообещал премьер.

В феврале Владимир Путин анонсировал для участников и ветеранов военной операции льготную ипотеку в ряде регионов России.

Он напомнил, что специальные ипотечные программы со ставкой 2% продолжаются для жителей Дальнего Востока и Арктики, а также на присоединенных к России территориях: в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях.

«Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции», — заявил глава государства.

В сентябре Мишустин сообщил, что участникам военной операции и их супругам расширят возможности для аннулирования банковских кредитов, а также долгов за просроченные платежи за воду, тепло, газоснабжение и электроэнергию.