Мосгорсуд 15 января заочно приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима Илью Симонию по прозвищу Махо за убийство авторитетного бизнесмена Вячеслава Иванькова, больше известного как Япончик. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Против Симонии выдвигались обвинения по статьям об убийстве, организованном группой по найму (ч.2 ст.105 УК РФ), и незаконном обороте оружия (ч.3 ст.222 УК РФ).

«Суд установил, что в апреле 2009 года Симония с целью передела сфер влияния в преступном мире организовал убийство Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как «Япончик», занимавшего тогда высшее положение в преступной иерархии и относящегося к категории т.н. «воров в законе», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным следствия и суда, именно Симония нанял пять человек, которые установили маршрут перемещения Япончика, а затем купили

снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, мобильные телефоны и машину «Газель». Киллеры выяснили, что Япончик часто посещает один из столичных ресторанов. Они выбрали удобное для стрельбы место, куда приехали 28 июля 2009 года и по указанию Симонии, находившегося там же, стали вести наблюдение за целью.

В районе восьми часов вечера стрелок, находящийся в кузове «Газели», выстрелил в выходившего из ресторана Иванькова. «В настоящее время другие участники этого преступления также осуждены», — добавили в Генпрокуратуре.

69-летний Вячеслав Иваньков был ранен на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. После этого охрана успела затащить его обратно в заведение, а врачи провели ему операцию и ввели в искусственную кому. Как выяснилось, пуля пробила тонкий кишечник Япончика в пяти местах. Во время нахождения в больнице он успел прийти в себя и поговорить с родными. Однако ночью 8 октября ему стало хуже, у него развился перитонит. Врачи тщетно пытались ему помочь. В ночь на 9 октября Япончик скончался. Врачи констатировали смерть в три часа. Япончик похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 2021 году Мосгорсуд вынес приговор двум участникам убийства Иванькова. Муртази Шадания и Джамбул Джанашия получили 16 и 15 лет лишения свободы соответственно. Они вместе с еще тремя подельниками участвовали в слежке и покупке оружия для убийства. По делу также проходил Каха Газзаев. Он заключил сделку со следствием, дал показания на сообщников и в том же году получил 14 лет колонии. По версии следствия, Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой убили Иванькова, лично участвовал в ее перевозке и хранении, а в момент убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией.

Еще два фигуранта Нугзар Папава и Астамур Бутба, который, по версии следствия, непосредственно стрелял в Япончика из снайперской винтовки, скрылись в Абхазии и были объявлены в розыск. Абхазские власти отказались их выдать Москве. В результате в сентябре 2023 года Нугзар Папава, который координировал действия снайпера и прикрывал его, был приговорен заочно к 14 годам лишения свободы, а в августе 2024 года свой заочный срок в виде 19 лет получил и сам Бутба. По российским законам, свои сроки осужденные начнут отбывать, как только окажутся в руках российских правоохранителей.

Илья Симония, или Махо, известен тем, что титул «вора в законе» получил в 16 лет. А в 1993 году он лишился этого статуса из-за конфликта с Япончиком и Дедом Хасаном (Асланом Усояном). В 2019 году в Италии сухумский криминальный клан собрал «сходку», организованную Мерабом Джангвеладзе (Сухумским), на которой вернул Махо его воровской титул. К тому моменту и Япончик, и Дед Хасан уже были мертвы.