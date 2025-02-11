Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о надежде на положительное решение по вопросу организации гуманитарного коридора в Курской области. Ее слова приводит корреспондент RTVI.

«Мы работаем с Украиной по это у вопросу самым плотным образом вместе с Международным комитетом Красного креста. Есть надежда на положительное решение данного вопроса», — сказала омбудсмен журналистам.

В декабре 2024 года Москалькова сообщила, что обратилась к властям Украины с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории Курской области, подконтрольной ВСУ.

«У нас есть понимание, сколько этих людей приблизительно, в каких они населенных пунктах, и наши военные, администрация президента нацеливают на то, чтобы активизировать по возможности переговорный процесс и спасение этих людей», — сказала тогда омбудсмен (цитата по ТАСС).

В Кремле 6 февраля заявили, что обсуждение возможности организации гуманитарного коридора в Курской области «зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных». Эти переговоры «не могут осуществляться в публичном режиме», отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявлял о готовности Киева к сотрудничеству с Москвой по вопросу создания гуманитарного коридора в Курской области. Песков, комментируя эти слова, заверил, что «Россия делает все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована».