Почти 400 мирных жителей Белгородской, Брянской и Курской областей погибли с 2022 года в результате обстрелов ВСУ. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила на международной конференции в Дохе по проблеме защиты детей и иных уязвимых категорий в период вооруженных конфликтов и миграции.

«В 2022-2024 годах в результате обстрелов ВСУ приграничных территорий России — Белгородской, Курской и Брянской областей — погибло 398 мирных жителей», — сообщила Москалькова (видео опубликовано в ее телеграм-канале).

На экране за ее спиной была приведена вторая цифра — 1157 раненых в тех же областях за тот же период. Информация сопровождалась кадрами из новостных выпусков российских телеканалов.

Москалькова призвала участников конференции сделать заявление о недопустимости обстрелов территорий, где находятся школы, детские сады, игровые площадки и детские комплексы. Кроме того, омбудсмен призвала сделать заявление о запрете применения неизбирательных видов оружия, особенно против гражданского населения, а также о запрете санкций в отношении лекарств.

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Москалькова заявила о поиске более тысячи жителей Курской области, которых пытаются разыскать родственники и которые могли быть принудительно вывезены украинскими военными. Она напомнила, что такой вывоз является грубым нарушением Женевской конвенции.

«Нам ничего не известно об их судьбе. <…> Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов. Договорились с ним о встрече, на которой буду говорить на эту тему в первоочередном порядке», — сообщила омбудсмен.

В апреле посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что только за три месяца этого года — с 1 января по 31 марта — в результате ударов ВСУ по российской территории погиб 201 мирный житель и 721 был ранен.