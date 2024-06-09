Москва направила Еревану ноту протеста после поездки армянского посла на Украине и главы ереванского района Нор-Норк в украинский город Буча, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, назвав этот визит «откровенно недружественным шагом».

«Расцениваем посещение города Буча главами столичного административного района Нор-Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана», — отметила Захарова.

Она уточнила, что Маргарян и Карапетян доставили в Бучу помощь «на нужды ВСУ» и сделали в ходе поездки «недопустимые высказывания в адрес России».

«От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян, — соратника председателя прозападной партии “Республика” Арама Саркисяна, [в России] иного и не ждали. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти», — заявила представитель МИД.

После начала российской военной операции на Украине Буча контролировалась российскими ВС. В апреле 2022 года туда вошли ВСУ, после чего западные СМИ начали публиковать фото и видео из города. Украина и страны Запада обвинили российских военных в убийстве мирных жителей. ЕС выпустил заявление, в котором обвинил ВС России в «зверствах» и пообещал «привлечь всех виновных» к ответственности.

Российская сторона отрицала обвинения. Глава МИД России Сергей Лавров называл видео и фото из Бучи «фейками» и «провокацией, которая является угрозой международному миру и безопасности». Постпред России при ООН Василий Небензя охарактеризовал события в Буче как «постановку» и «операцию Киева». В Минобороны России заверяли, что под контролем ВС России в городе «ни один местный житель не пострадал».

«Гордимся мужеством украинского народа»

Глава административного района Еревана Нор Норк Тигран Тер-Маргарян посетил Бучу вместе с послом Армении на Украине Владимиром Карапетяном еще на прошлой неделе. Как отмечало агентство «Арменпресс», визитеры обсудили с местными властями сотрудничество между Бучанской общиной и ереванским административным районом Нор-Норк.

«Мы гордимся мужеством украинского народа, который отстаивает свою свободу и независимость на поле боя. Город Ереван и район Нор Норк всегда будут поддерживать Бучу и другие общины, пострадавшие от [военной операции России]», — сказал на встрече Тер-Маргарян.

В качестве гуманитарной помощи армянская делегация передала лекарства для медицинских учреждений вторичного звена. Гости из Армении посетили мемориал, где почтили память погибших во время боевых действий жителей Бучи, писали местные СМИ.

Отвечая на заявление Захаровой, Тер-Маргарян написал в фейсбуке*, что ездил на Украину как глава административного района Нор-Норк и член политсовета партии «Республика». По его словам, он побывал в Буче, чтобы доставить туда гуманитарную помощь, и «готов поехать еще раз, если понадобится».

«Странно, что представитель МИД России сначала путает Национальное Собрание РА с административным округом Еревана, а затем пытается вмешаться в деятельность партии. Партия “Республика” всегда защищала демократические ценности как в стране, так и за рубежом», — написал Тер-Маргарян.

Он также выразил уверенность в неспособности России одержать победу над Украиной, поскольку украинцы, по его словам, воспринимают конфликт как «борьбу за независимость и суверенитет».

Захарова попросила список жертв

Ранее Захарова призвала армянских парламентариев поделиться списком людей, которые, как утверждает украинская сторона, погибли в Буче.

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — сказала дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Захаровой, Россия уже два года не может добиться передачи списка людей, «которые якобы там погибли».

После этого председатель парламента Армении Ален Симонян сообщил, что никто из армянских парламентариев в Бучу не ездил.»Никакая делегация не отправлялась в Бучу <…>. Ни один депутат от Республики Армения в Бучу не поехал», — сказал Симонян, добавив, что не может больше дать каких-либо комментариев по этому поводу.

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