Самарский областной суд отклонил апелляцию на арест певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот), оставив в силе решение Кировского районного суда. На заседании музыкант попросил прощения у президента России Владимира Путина, певца SHAMAN, главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, главы Чечни Рамзана Кадырова и всех, кого «вскользь оскорбил», сообщает 63.RU.

Шарлот на заседании присутствовал по видеосвязи и обратился к суду с речью.

«Полтора месяца в тюрьме охладили мой пыл. Я готов принять наказание во имя справедливости. Стыдно за содеянное, не побрезгую извиняться. Путин — человек с большой буквы. Вы — часть многих семей, и моей тоже. Вы присутствуете всегда и везде. На новогоднем застолье, например. Я разорвал ваш портрет под песню Игоря Талькова. Но я не нес зла. Любые разговоры сводились к политике. И в итоге я оказался на скамье подсудимых. Владимир Владимирович, простите меня», — сказал исполнитель.

Шарлот также обратился к патриарху Кириллу и назвал его «иконой церкви».

«Ценнейший ракурс для развития. Сомневаться в вас нельзя. Я прибил ваш портрет. Прошлым летом совершил ошибку, прошу прощения за это. Подвергся чужому влиянию», — пояснил музыкант.

По словам Шарлота, интервью с Ильей Прусикиным* (Little Big) дало ему ложное представление о певце SHAMAN.

«Екатерина Мизулина, Рамзан Кадыров и другие люди — я вскользь оскорбил вас. Простите меня», — добавил музыкант.

Шарлот также отметил, что был «одурманен американской пропагандой», когда подвергся мысли сжечь паспорт, и извинился за искажение песни «День Победы». По словам музыканта, он готов «искупить вину перед народом РФ».

«С 2020 года моя психика нестабильна. Я из-за этого несколько раз инсценировал свою смерть, ссорился с лейблом. Я очернял журналистов, медиа, своих слушателей. Я был потерянным человеком, задевал, играл на нервах. Моя надежда быть не врагом России, а ее гражданином, патриотом», — подчеркнул он.

22 ноября Шарлота задержали в аэропорту Пулково и арестовали на 13 суток по административному протоколу о мелком хулиганстве. Поводом стали видео, на которых Шарлот порвал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, спел о падении курса рубля на мотив песни «День Победы», а также прибил к кресту свой испорченный военный билет и портрет патриарха Кирилла.

В декабре суд арестовал Шарлота до 24 января по статьям о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

*внесен Минюстом в реестр иноагентов