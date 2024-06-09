Коронавирусом инфицированы более 80 тыс. россиян, из них более 20 тыс. находятся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам министра, в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса и отслеживается эффективность вакцин, препаратов и терапии COVID-19. В случае появления «каких-либо новых вызовов» система здравоохранения будет готова «быстро среагировать и подстроиться под ситуацию», заверил Мурашко.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19. В январе того же года организация признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения. Об окончании пандемии коронавируса ВОЗ объявила в мае 2023 года. Но глава организации Тедрос Гебрейесус подчеркивал, что коронавирус не перестал быть глобальной угрозой для здоровья населения.

В мае 2024 года газета Financial Times (FT) предупредила, что в США летом может произойти вспышка заболеваемости коронавирусом из-за распространения варианта FLiRT. Издание отмечало, что в стране доминирует входящий в группу FLiRT штамм КР.2, на который за две недели до 11 мая пришлось 28,2% случаев заболевания коронавирусом, хотя еще в марте им заражались всего 3,8% заболевших.

FLiRT относится к семейству омикрон. KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире, отмечал Роспотребнадзор. При заражении FLiRT характерны такие симптомы как лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.

Вирус FLiRT в России. Введут ли ограничения и когда ждать пик заболеваемости

22 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлено 178 случаев заражения новыми вариантами коронавируса FLiRT, в том числе KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем другие разновидности, подчеркнуло ведомство.

Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял Инфо24, что все последние варианты омикрона не отличаются высокой опасностью и высокой патогенностью, поэтому возможно лишь небольшое повышение заболеваемости коронавирусом на фоне их прихода в Россию.

Иммунолог Николай Крючков в комментарии «Ленте.ру» пояснил, что «мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию». По словам Крючкова, разницы в патогенности и летальности у нового штамма нет, поэтому вместо крупных волн заболеваемости «будут всплески» — сначала в США и в Европе, а затем в России.