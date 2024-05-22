Роспотребнадзор сообщил о 178 случаях инфицирования новым вариантом коронавируса FLiRT в России. По данным Financial Times, западные страны могут столкнуться с ростом заболеваемости от нового штамма коронавируса уже летом. Как оценивают опасность нового вируса российские эпидемиологи, когда заболеваемость достигнет пика и стоит ли ждать введения новых санитарных ограничений — в материале RTVI.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов

То, что уже 170 случаев официально выявлено, это означает, что их реально, может быть в 10, в 100 и в 1000 раз больше.

Просто у большинства людей коронавирусная инфекция после перенесенных в течение четырех последних лет ковидов вызывает в основном легкую симптоматику ОРЗ. Наверное, даже подавляющая часть людей просто не обращаются к врачу, или врач не назначает диагностику.

По имеющимся данным, это производная от варианта омикрон. Омикрон, сам по себе — уже намного менее опасный, чем исходный уханьский вариант. Судя по всему, вариант FLiRT не опаснее омикрона, поэтому ожидать какой-то новой опасной коронавирусной эпидемии нам не стоит.

Но стоит беречься людям, у которых есть повышенная вероятность заболевания в тяжелой форме. Категории этих людей известны: это пожилые люди, люди с пересаженными органами, с диабетом первого-второго типа и онкобольные, которые принимают иммуноподавляющие препараты.

Я бы также отнес к ним и аллергиков, потому что аллергики сейчас, в эпоху цветения березы и других лиственных деревьев, принимают препараты, подавляющие иммунитет, и это может усугубить заболевание. Этим людям стоит беречься, стоит носить маски, хотя большинство из разумных людей этих категорий маски и так носят, чтобы уменьшить влияние аллергенов на них.

Не стоит ждать возвращения ковидных ограничений, потому что все производные омикрона — штаммы намного менее патогенные исходного уханьского варианта, и смертность от них на самом деле минимальная. В основном, это люди с очень серьезными сопутствующими заболеваниями, которые и так находятся в зоне повышенного риска смерти.

Обычно вспышка продолжается от двух до шести месяцев. Сколько она продлится в этот раз, покажет время.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев

По-моему, ничего страшного не происходит. Это опять вариант омикрона — я не слышал, чтобы были какие-то тяжелые осложнения или чтобы он протекал тяжелее, чем предыдущий вариант.

Я думаю, что никаких ограничений не будет, пока нет никаких новых данных. Я думаю, что теперь, после того, как мы все это пережили, мы поняли, что не всегда эти ограничения очень хороши и такие решения по поводу ограничений будут принимать очень осторожно.

Я не думаю, что сейчас будет серьезный подъем заболеваемости. Если пик будет, то будет осенью, скорее всего, как и у всех респираторных инфекций.

Заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский («Ленте.ру»)

Вчера я с некоторыми академиками обсуждал этот вопрос. Они считают, что этот вирус является разновидностью омикрона.