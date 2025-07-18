Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) в отношении бывшего муниципального служащего Богерука, назначив наказание в виде 12-летнего срока в колонии строгого режима. Об этом сообщают источники ТАСС и РИА Новости.

Мурманской агентство «Би-порт» со ссылкой на источники пишет, что дело зарегистрировали 22 мая 2025 года. По словам собеседника издания, мужчину обвиняют в передаче украинской стороне координат аэродрома базирования стратегической авиации в Мурманской области.

«Би-порт» отмечает, что речь идет об аэродроме под Оленегорском. Другие обстоятельства произошедшего неизвестны.

Артем Богерук родился в 1982 году. Он окончил Мурманский государственный технический университет в 2004-м, после чего работал заместителем главы Кандалакши по социальным вопросам.

С 2022 по 2024 годы Богерук возглавлял «Ковдорводоканал», который затем вошел в состав «Мурманскводоканала». Также он числился директором Кандалакшского фонда соцзащиты населения и компании «Юридическая практика»

Среди прочего, Богерук трижды участвовал в муниципальных выборах Мурманской области, последний раз — в 2023 году. «Медиазона»* указывает, что у экс-чиновника были долги, в связи с чем он пользовался услугами микрофинансовых организаций.

Ранее в Краснодаре по делу о госизмене задержали капитана экипажа гражданского самолета Южного федерального округа (ЮФО). По версии ведомства, пилот 1968 года рождения по своей инициативе связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, и перевел криптовалюту на указанный им счет.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов