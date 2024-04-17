Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 41-летнего реставратора из Санкт-Петербурга, супруга экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка. Информация об этом размещена на сайте надзорного органа.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства попавших в перечень ведомства лиц и приостанавливают их обслуживание.

В конце марта против Конашенка завели уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стали посты в соцсетях, размещенные мужчиной после атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл». В публикациях он рассуждал о том, что террористы выбрали не ту площадку для атаки, а также назвал группу «Пикник» «чудовищной».

Возмущение записями Конашенка, среди прочих, выразил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал мужчину «мерзавцем» и «сученышем» и потребовал «посадить его на соседнюю скамейку с террористическими тварями». При этом он обозначил Николая Конашенка как «субъекта, работающего в „Новой Голландии“ каким-то художником», и потребовал его уволить.

Самого Николая Конашенка, который успел удалить скандальные посты, вечером 25 марта задержали в аэропорту «Пулково», откуда он, по информации «Фонтанки», собирался вылететь в Ереван.

Вскоре полиция распространила видео с извинениями мужчины, где он заявил, что не поддерживает терроризм. Обстановка в кадре указывает на то, что видео снимали в отделе полиции. Несмотря на попытки загладить вину, против петербуржца все же завели уголовное дело.

На фоне этих событий супруга Конашенка Роксана Шатуновская покинула пост руководителя «Новой Голландии» после 12 лет развития проекта. Она принесла извинения за действия мужа, которые назвала «чудовищными» и «несовместимыми с человечностью».

Помимо этого, вечером 26 марта Конашенка арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). По информации главы пресс-службы петербургских судов Дарьи Лебедевой, днем ранее Конашенка доставили в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга.

Как отмечала глава пресс-службы, задержанный якобы вел себя неадекватно — «кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью», то есть нарушал общественный порядок. При этом в сообщении Лебедевой говорится, что Конашенок совершил правонарушение на улице Мытнинская.