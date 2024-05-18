Суд в Сан-Франциско приговорил к 30 годам тюремного заключения 44-летнего уроженца Канады Дэвида Депейпа по делу о нападении на Пола Пелоси, мужа бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В ноябре 2023 года присяжные признали Депейпа виновным в попытке похищения федерального чиновника и нападении на его близкого родственника. Сам он не признал свою вину.

Прокуроры просили судью приговорить Депейпа к 40 годам лишения свободы. Защита Депейпа настаивала на более коротком сроке — 14 лет, отмечая, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и раскаялся в совершении преступления.

Судья Скотт Корли счел, что Депейп по-прежнему представляет опасность, учитывая его заявления о намерении совершить атаки на другие цели. Кроме того, Корли подчеркнул, что действия обвиняемого создали в США беспрецедентную угрозу, из-за чего федеральным чиновникам пришлось взвесить риск, которому могут быть подвергнуты их близкие и родственники.

Вооруженный молотком Дэвид Депейп ворвался в дом Нэнси Пелоси в Калифорнии 28 октября 2022 года. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признался, что хотел взять в заложники и «устранить» политика, которую он назвал «вожаком стаи».

В момент нападения Нэнси Пелоси не оказалось дома, она была в Вашингтоне. На пороге дома Депейп столкнулся с ее мужем, которому тогда было 82 года, и напал на него. По словам нападавшего, он избил Пола Пелоси, поскольку хотел, чтобы в правительстве покончили с коррупцией.

Нападение на мужа экс-спикера палаты представителей было заснято на нательную полицейскую камеру. Помимо молотка, при себе у Депейпа также были стяжки и клейкая лента.

В результате нападения Пол Пелоси получил перелом черепа и травмы руки и кисти, ему провели операцию. Муж экс-спикера палаты представителей провел в больнице около недели.

В своем письме в суд перед вынесением приговора Пол Пелоси заявил, что спустя более полутора лет после нападения по-прежнему пытается справиться с последствиями произошедшего.

«Я хожу медленно и испытываю трудности с равновесием. Почти каждый день у меня головные боли. Мне нужно спать в течение дня, и я не могу переносить яркий свет или громкий шум в течение длительного времени», — написал он.

Адвокат Депейпа Джоди Линкер утверждала, что ее подзащитный «всеми фибрами души» верил в теории заговора, которые оказали на него сильное влияние. Сам Депейп заявлял, что средства массовой информации неоднократно публиковали лживую информацию о бывшем президенте США Дональде Трампе. Кроме того, в комментариях мужчины в блоге и на онлайн-форуме, которые были удалены после его ареста, описывался план по единоличному «уничтожению» нескольких высокопоставленных политиков.

Депейпу грозит пожизненное заключение по отдельным государственным обвинениям. В частности, его обвинили в краже со взломом, нападении с применением смертоносного оружия, жестоком обращении с пожилыми людьми и покушении на убийство.