В Казахстане планируют ужесточить миграционное законодательство, а также пересмотреть порядок выдворения иностранцев, незаконно пребывающих в республике. Об этом пишет портал Zakon.kz со ссылкой на заявление председатель Комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслана Аталыкова.

Выступая на брифинге 20 сентября, он рассказал, что ведомство планирует разработать поправки в действующее миграционное законодательство, в частности, вернуть институт регистрации иностранцев, а также ужесточить ответственность за фиктивную регистрацию.

По словам Аталыкова, мера не распространяется на туристов, а касается тех, кто планирует жить в Казахстане свыше 30 дней.

«Мы планируем пересмотреть и действующий порядок выдворения иностранцев. Сегодня он достаточно сложный. В планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно», — заключил Аталыков.

Он также отметил, что ежегодно страну посещают до 12 млн иностранцев, а с января по сентябрь 2024 года — порядка 10 млн человек, 90% которых составляют граждане стран СНГ. На текущий момент, согласно статистическим данным, в республике на постоянной основе проживают 196 тысяч иностранцев.

В МВД Казахстана сообщили, что только за текущий год к административной ответственности было привлечено более 63 тысяч иностранных граждан, из них 7,7 тысяч выдворили из страны. Кроме того, по данным ведомства, по факту организации незаконной миграции полиция республики возбудила 46 уголовных дел.

В начале сентября о новых правилах пребывания в стране заявили власти Киргизии, где с 5 сентября граждане государств-членов ЕАЭС, в том числе и России, смогут находиться в республике свыше 90 дней только при определенных условиях.

В то же время о необходимости ужесточения миграционного законодательства говорят и в России. В июле Госдума приняла пакет законопроектов, которые ужесточают контроль в сфере миграции. Президент Владимир Путин подписал документ 8 августа.

Ужесточения в этой сфере в том числе предусматривают создание реестра контролируемых лиц — в нем будет содержаться информация об иностранцах, которые незаконно находятся в стране.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что конкретных решений в сфере миграции стоит ждать после 24 сентября — на этот день запланировано совещание с участием президента. По мнению же Затулина, в стране нужно создать отдельное ведомство, которое бы контролировало вопросы мигрантов, либо возродить Федеральную миграционную службу.