МВД России начало экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к антироссийским санкциям, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее он направил соответствующее обращение в ведомство.

В ответе МВД, который Альшевских опубликовал в своем телеграм-канале, указано, что его обращение касалось «распространения в сети Интернет противоправной информации, а именно выступления Навальной Ю.Б. в Европарламенте».

Ведомство отмечает, что материалы пройдут психо-лингвистическое исследование, после чего «будет принято решение в соответствии с [российским] законодательством». «Предварительный срок завершения исследования — второе полугодие 2024 года», — подчеркнули в МВД.

Глава ФБК* Иван Жданов** отметил, что говорить о возбуждении уголовного дела рано. «Наверняка этот Альшевских подал заявление в МВД, а в МВД стандартно отписались», — указал он.

В то же время Жданов** подчеркнул, что «нет сомнений» в том, что Навальную «будут преследовать всеми возможными способами».

«Назовут иноагентом, возбудят дела, направят армии ботов. Все это будет», — заключил он.

В конце февраля Навальная выступила перед депутатами Европарламента и призвала использовать «новаторские методы» для влияния на Россию. По ее словам, принятие очередной резолюции или нового пакета санкций не принесет ожидаемого эффекта и «никак не будет отличаться от того, что уже было». В связи с этим она призвала евродепутатов проводить расследования, «раскрывать финансовые махинации, находить тех, с кем связана мафия в ваших странах» и бороться с обходом санкций.

Среди прочего, Навальная призвала налаживать сотрудничество с россиянами, которые выступают против военных действий и российского руководства.

* признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена

** признан Минюстом России иноагентами