Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная выступила перед депутатами Европарламента и призвала использовать «новаторские методы» для влияния на Россию. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале «Навальный LIVE».

Навальная отметила, что ее муж был изобретательным в вопросах политики и «противоположностью того, что можно назвать скучным».

«Если вы хотите действительно одержать верх над [президентом России Владимиром] Путиным, вам нужно прибегать к новаторским методам. Вам нужно перестать предлагать просто какие-то скучные решения», ― сказала вдова Навального.

Она отметила, что принятие очередной резолюции или нового пакета санкций не принесет ожидаемого эффекта и «никак не будет отличаться от того, что уже было».

Навальная призвала евродепутатов проводить расследования, «раскрывать финансовые махинации, находить тех, с кем связана мафия в ваших странах» и бороться с обходом санкций.

Вдова политика также призвала не наказывать россиян, которые выступают против военных действий и российского руководства. «Наоборот, мы должны налаживать с ними сотрудничество», ― сказала Навальная.

Депутаты отреагировали на ее речь продолжительными стоячими овациями.

С конца декабря 2023 года Алексей Навальный находился в исправительной колонии особого режима №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно официальному уведомлению, выданному матери Навального в колонии, политик умер 16 февраля. В медицинском заключении говорится, что смерть наступила от естественных причин.

Соратники Навального жаловались, что следствие отказывается выдавать тело Навального до окончания проверок. Мать политика Людмила Навальная записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать тело ее сына для похорон. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос не относится к компетенции Кремля.

Родственники и соратники Навального также утверждали, что следователи хотели самостоятельно заняться похоронами политика, чтобы они прошли «тайно, на отшибе, без публичного прощания». Юлия Навальная на девятый день после смерти мужа обратилась к Путину с требованием отдать тело оппозиционера семье «без каких-либо условий». Она также обвинила президента и Следственный комитет в «оскорблении чувств верующих». В тот же день тело Навального передали его матери.

По словам соратников политика, его отпевание пройдет 1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в столичном районе Марьино, а похороны — на Борисовском кладбище в Братеево.