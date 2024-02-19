В базе розыска МВД России появилась карточка на Лолиту Богданову — модель стримингового сервиса OnlyFans, которая в 2021 году оголила грудь на Красной площади. На это обратил внимание РБК.

Девушку разыскивают по не указанной статье Уголовного кодекса России. В базе данных МВД Лолита Богданова, которая родилась в 1999 году в Макеевке Донецкой области, названа украинкой.

На платформе OnlyFans, пользователи которой публикуют контент за вознаграждение от подписчиков, Богданова известна под псевдонимом Lola Bunny (так зовут персонажаиз мультипликационной вселенной Warner Bros. — антропоморфную крольчиху, подругу кролика Багза Банни).

В октябре 2021 года по соцсетям разошелся видеоролик, демонстрирующий полуобнаженную Лолиту Богданову на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади. Через некоторое время девушка выложила у себя в Instagram* сториз с извинениями перед верующими и заверила, что публиковала ролик не она. По словам 22-летней модели, видео было снято за два или три года до того, как попасть в открытый доступ. После этого все записи из инстаграм*-аккаунта Богдановой были удалены, а сам аккаунт закрыт.

23 октября 2021 года источник в силовых структурах заявил, что Мещанский межрайонный следственного отдел Москвы завел на девушку уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года. Тогда сообщалось, что с Богдановой взяли подписку о невыезде.

Некоторые источники (в частности, телеграм-канал «Осторожно, новости» и газета «Московский комсомолец«) утверждают, что девушка нарушила условия меры пресечения, покинула Россию и с тех пор проживает в США.

В 2021 году в России произошло несколько историй, связанных с провокационными съемками на фоне православных храмов и Красной площади.

В конце октября 2021 года блогера Руслана Бобиева и его девушку Анастасию Чистову задержали за имитацию полового акта на фоне собора Василия Блаженного. Во время съемки Чистова была одета в полицейскую куртку. В итоге пару приговорили к десяти месяцам колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих.

В начале ноября 2021 года Тверской суд Москвы назначил 14 суток ареста инстаграм-модели и порноактрисе Рите Фокс, которая сфотографировалась на фоне Кремля с оголенными ягодицами. Ее привлекли к ответственности по статье о хулиганстве. При этом сама девушка объяснила свой поступок патриотизмом и любовью к Родине.

Вскоре в Санкт-Петербурге задержали 30-летнюю Ирину Волкову, которая сделала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора. На петербурженку также завели дело об оскорблении чувств верующих. Суд не стал ее арестовывать, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок, а потом приговорил к 180 часам общественных работ.

18 ноября полиция Калуги начала проверку в отношении блогера из Астрахани, сфотографировавшейся с задранной юбкой на фоне храма в честь Преображения Господня в Калуге. Подозреваемая сообщила, что написала явку с повинной в ФСБ, поэтому все обойдется штрафом или общественными работами. Чем закончилась эта история, СМИ не сообщали.

Тогда же в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, которые сфотографировались на фоне храма Спаса-на-Крови со спущенными штанами. На молодых людей, которым тогда было 15 и 17 лет, завели дело об оскорблении чувств верующих. Старшего из них впоследствии приговорили к штрафу на сумму 80 тысяч рублей.

Проведенный в тот период социологический опрос показал, что треть россиян поддерживают жесткое (в виде лишения свободы) наказание за непристойные фото и видео, снятые на фоне православных храмов и других культурно или исторически значимых объектов. Несколько жалоб на авторов подобных съемок подал петербургский активист Тимур Булатов, называвший себя борцом с ЛГБТ** и защитником традиционных ценностей.

* Деятельность Meta по реализации соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена.

** «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистстким и запрещено