МВД России опровергло информацию об убийстве автора телеграм-канала «Тринадцатый» — Егора Гузенко — в отделении полиции Ставропольского края. Накануне стало известно о его задержании.

«Информация, размещенная в одном из телеграм-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — говорится в сообщении в канале МВД.

О каком задержанном идет речь, в ведомстве не уточнили. При этом к посту прикреплен скриншот публикации из неназванного телеграм-канала, где говорится: «Егор “’Тринадцатый” Гузенко убит в отделении полиции на Ставрополье».

Гузенко был задержан днем 5 октября на главной площади Новопавловска Ставропольского края, где проходило празднования Дня города. Официальная причина задержания блогера не сообщается.

По одной из версий, которую приводил телеграм-канал Baza, в кармане у Гузенко обнаружили «сверток с неизвестным веществом». Из-за отказа проходить медосвидетельствование на него якобы составили протокол об употреблении наркотиков (ст. 6.9 КоАП), а вещество отправили на экспертизу.

Mash писал, что причиной задержания Гузенко стала драка с полицейским на концерте в центре города. Очевидцы рассказали каналу, что потасовка началась якобы после того, как правоохранители попросили блогера снять с лица маску.

По данным Shot, «Тринадцатый» был задержан по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), из-за которого он находился в международном розыске с марта 2022 года.

Как утверждают источники Baza, официально задержание Гузенко оформили поздно вечером 5 октября — материалы по нему уже передали в Следственный комитет. Сейчас военкор, по данным канала, находится в изоляторе временного содержания в Ставропольском крае. Предварительно, решение по статье об употреблении наркотиков будет принято 7 октября, отмечает Baza.

Канал добавляет, что в ближайшее время против «Тринадцатого» может быть возбуждено сразу два новых уголовных дела — по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 228 УК (приобретение, сбыт, изготовление, хранение наркотиков).

В 2021 году Гузенко задержали за драку в Санкт-Петербурге, в отделении полиции он пробил стену, пытаясь снять наручники. Позднее его поместили под домашний арест, но в марте 2022 года он нарушил меру пресечения и сбежал в зону боевых действий на Украине. После этого его объявили в международный розыск.

В своем телеграм-канале Гузенко неоднократно критиковал российские власти, а также призывал нанести по Украине ядерный удар. В сентябре Z-блогер возразил командиру отряда «Ахмат» Апти Алаудинову, раскритиковав его заявление о том, что он не будет вызволять попавших в плен чеченцев.