За десять месяцев в России было принято решение о прекращении гражданства в отношении более 1300 лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства внутренних дел страны.

«В отношении 1 365 лиц принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации», — говорится в тексте сообщения.

Подводя итоги деятельности подразделений территориальных органов МВД, занимающихся вопросами миграции, в ведомстве сообщили об увеличении в 2,4 раза количества внеплановых проверок, а также о росте доли выявленных правонарушений на 77,4%.

Министерство также отчиталось об увеличении в 1,5 раза числа протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении иностранцев и лиц без гражданства, решений об удалении иностранцев из России, а также представлений о неразрешении въезда в страну.

По результатам активизации работы, направленной на противодействие незаконной миграции, было в 2,5 раза увеличено число выявленных и предварительно расследованных преступлений, а также сокращено на 48% число выданных иностранцам разрешений на временное проживание.

«Вышеперечисленные меры привели к снижению иностранной преступности. Так, количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, сократилось на 2,6%, число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за совершение преступлений, снизилось на 3,8%. Доля преступлений, совершенных иностранцами, от общего массива предварительно расследованных преступлений составила 4,3%», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в МВД сообщили о сокращении числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, на 4,4%. Число лиц, принятых в гражданство, сократилось на 44,5%.

В апреле министерство сообщило о 406 решениях, связанных с прекращением российского гражданства, принятых с момента вступления в силу закона, расширившего число уголовных статей, касающихся вопроса аннулирования паспортов, писал ТАСС.

По словам источника агентства, 398 из них были приняты в соответствии с ч. 1 ст. 24 ФЗ, где в числе преступлений, предполагающих лишение гражданства, перечислены распространение недостоверных данных о Вооруженных силах России, диверсии, дезертирство, уклонение от воинской обязанности и обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, а также шпионаж, госизмена и разглашение государственной тайны.