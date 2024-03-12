Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса. Он разыскивается по уголовной статье, сказано в базе ведомства.

При этом МВД России не уточняет, по какой именно статье разыскивает министра.

13 февраля в розыск была объявлена премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Помимо нее в базу розыска МВД также попали госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, министры финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилс Ашераденс, Инесе Либиню-Эгнере и Армандс Краузе, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис. Все они разыскиваются по некой уголовной статье.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, причиной для такого шага стало надругательство над исторической памятью и враждебность по отношению к России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также пояснила , что Каллас и Петеркоп оказались в розыске за уничтожение памятников советским воинам. Захарова добавила, что «это только начало».

Сама Каллас, комментируя решение России, заявила, что оно не заставит ее замолчать, и Эстония продолжит поддерживать Украину, а также выступать за усиление европейской обороны.

В ноябре 2022 года рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников в стране. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и дать правовую оценку причастным к этому.