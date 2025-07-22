В Нижнем Тагиле могут полностью запретить прокат электросамокатов и электровелосипедов, предупредил мэр города Владислав Пинаев. По его словам, необходимость принять радикальные меры обусловлена большим количеством аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам начальника местного управления Госавтоинспекции Сергея Бернгардта, за последние две недели в Нижнем Тагиле произошло 14 ДТП, в результате которых погибли восемь человек, а при наездах самокатчиков пострадали 35 пешеходов. В городе нужно «срочно менять организацию движения», заявил Бернгардт.

В частности, 20 июля на набережной Тагильского пруда вдоль улицы Горошникова 28-летний водитель электросамоката совершил наезд на пятилетнюю девочку, которая находилась в пешеходной зоне. Пострадавшая была госпитализирована в Детскую городскую больницу. Гаишники установили, что модель электросамоката, на которой передвигался мужчина, предполагает получение прав и ношение мотошлема. Водительское удостоверение категории «М» у самокатчика имелось, а вот другие правила он не соблюдал. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью ребенка.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что городские власти «определили ряд направлений» для усиления профилактических мер по борьбе с аварийностью СИМ, в том числе в сфере взаимодействия со средствами массовой информации. По его словам, необходимо «донести до молодых людей понимание необходимости соблюдать правила дорожного движения, потому что трагические случаи происходят из-за безрассудства».

В ближайшее время в Нижнем Тагиле будут изменены схемы движения на некоторых участках, появятся новые дорожные знаки и искусственные неровности для естественного снижения скорости транспорта. «Мы находимся сегодня на грани запрета кикшеринга на территории Нижнего Тагила», — предупредил Пинаев.

Напомним, недавно власти Благовещенска Амурской области полностью запретили использование электросамокатов на территории города — не только кикшеринг, но и частные СИМ. Благовещенский мэр Олег Имамеев утверждал, что инициативу активно поддержали местные жители, которым надоела создаваемая самокатчиками угроза безопасности пешеходов.

Вскоре после этого в Елабуге (Татарстан) запретили работу сервисов аренды электросамокатов. Местные СМИ пояснили, что крупные сервисы кикшеринга в городе и так не работали, поэтому новое ограничение коснется только частных прокатчиков, но не затронет индивидуальных пользователей с личными СИМ.

Кикшеринг также запрещен в Набережных Челнах (Татарстан). Мэр города Наиль Магдеев неоднократно заявлял, что не дает разрешения операторам проката до тех пор, пока не будут приняты четкие нормативные акты, регулирующие использование электросамокатов.