Власти Елабуги в Татарстане ввели полный запрет на прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Соответствующее решение принято местными властями, о чем пресс-служба администрации района сообщила изданию «БИЗНЕС Online».

Чиновники объяснили это решение тем, что городская инфраструктура «не готова к подобному виду транспорта», а совместное движение пешеходов и пользователей СИМ представляет опасность для обеих сторон: в городе нет велодорожек, специальных полос и разметки. Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева предупредила, что любые попытки несанкционированного возобновления работы сервисов проката будут пресекаться.

В администрации напомнили, что электросамокаты неоднократно изымались с улиц города и помещались на ответственное хранение. Крупнейшие российские кикшеринговые сервисы Whoosh и Urent и так не работали в Елабуге, что подтвердили представители обеих компаний, так что запрет по сути носит формальный характер и затронет лишь частные прокатные пункты, а граждане по-прежнему смогут ездить на личных электросамокатах в соответствии с правилами дорожного движения.

Решение мэрии Елабуги прокомментировал известный российский публицист и философ Александр Дугин в своем телеграм-канале. По его словам, «ничего страшного в запрете нет», поскольку «это и есть порядок» — «он ставит рамки, в которых развертывается воля». «Теперь зато в Татарстане можно с бешеной скоростью бегать по тротуарам, изображая самокат и стараясь достичь его крейсерскую скорость. Пока и это не запретят», — пишет Дугин.

Накануне о «серьезном ограничении» использования электросамокатов объявил мэр Благовещенска Амурской области Олег Имамеев. Введенный властями региона запрет затронул не только кикшеринг, но и частные СИМы. По словам градоначальника, это решение было принято после тщетных попыток наладить конструктивный диалог с сервисами аренды.

Кикшеринг также запрещен в Набережных Челнах (Татарстан). Мэр города Наиль Магдеев неоднократно заявлял, что не дает разрешения операторам проката до тех пор, пока не будут приняты четкие нормативные акты, регулирующие использование электросамокатов.

В столице Татарстана Казани с 22 апреля открыт сезон кикшеринга у двух сервисов Whoosh и Urent. Количество парковочных мест для них в центре города сократили с прошлогодних 1 996 до 1 446, а в конце мая провели массовую эвакуацию прокатных электросамокатов. Как пояснил председатель городского комитета по транспорту Алексей Сидоров, это было сделано для обеспечения безопасности пешеходов в местах с высокой проходимостью и узкими тротуарами исторического центра. С 27 мая арендные самокаты сервисов Whoosh и Urent стали недоступны на половине территории центра Казани.