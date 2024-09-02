Интенсивность атак ВСУ на Луганскую народную республику (ЛНР) снизилась не из-за усталости украинской армии, а ввиду смены приоритетов, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, ЛНР сейчас отходит на второй план в рамках задач, которые решают ВСУ.

«На первом месте сейчас, конечно, южно-донецкое направление, Курск. Поэтому часть боеспособных войск сняли и перекинули на Курск, Харьков, Часов Яр. Потому, я думаю, мы не должны так радоваться», — пояснил он.

Также Матвийчук отметил, что атак на ЛНР стало меньше из-за недостатка сил и средств. При этом, по словам эксперта, украинские военные все равно продолжат выполнять свои задачи и будут активизироваться на других участках фронта.

«Сейчас просто идет перегруппировка войск, у них сейчас немного другие цели. ЛНР пока просто отошла на второй план для ВСУ», — пояснил Матвийчук.

29 августа The Economist писал, что темп наступления ВСУ в Курской области замедляется. Спутниковые снимки «дают наиболее очевидное подтверждение стабилизации» фронта, говорится в материале. По словам американского аналитика Брэди Африка, на востоке и западе Курской области всего в 16 км от предполагаемых украинских позиций появились протяженные российские укрепления. Темпы их возведения журнал сравнивает со скоростью появления так называемой «линии Суровикина», сыгравшей важную роль в остановке контрнаступления Украины в 2023 году.

Американский Forbes также писал, что если вторжение в Курскую область было отвлекающим маневром, то оно провалилось. По данным издания, у ВСУ нет большого количества дополнительных сил для развертывания на покровском направлении, поскольку многие резервные бригады были переброшены на курское направление.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров накануне рассказал, что Киев предоставил США список целей на территории России, которые ВСУ могли бы поразить дальнобойными ракетами западного производства. CNN отмечает, что Украина располагает ограниченным запасом американских ракет дальнего радиуса действия, при этом США дали понять, что новых поставок ракет ATACMS украинской стороне ожидать не стоит.