Украина предоставила США список целей на территории России, которые ВСУ могли бы поразить дальнобойными ракетами западного производства, рассказал CNN глава украинского Минобороны Рустем Умеров. О том, что Вашингтон на этой неделе должен получить соответствующий перечень, ранее писало Politico.

CNN отмечает, что Киев располагает ограниченным запасом американских ракет дальнего радиуса действия, при этом США дали понять, что новых поставок ракет ATACMS украинской стороне ожидать не стоит.

Источник телеканала добавил, что многие важные военные объекты России находятся за пределами досягаемости ATACMS, поскольку их отвели «далеко от линии фронта». Киев не согласился с такой оценкой. По словам Умерова, Украина представила США список целей, по которым они могли бы наносить удары с помощью ATACMS. В частности, речь идет о военных аэродромах.

«Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты граждан <…> Так что я надеюсь, что нас услышали», — сказал Умеров.

По данным CNN, США по-прежнему сосредоточены на крайне необходимых средствах противовоздушной обороны, которые администрация президента Джо Байдена предоставляет Украине почти в каждом пакете военной помощи. Неназванный американский чиновник утверждает, что Вашингтон направил Киеву средства ПВО на сумму $2 млрд, которые изначально планировалось передать другим странам.

Politico 26 августа сообщало, что в ходе поездки в Вашингтон Умеров и глава офиса президента Украины Андрей Ермак передадут американской стороне список потенциальных целей для ударов по России. Издание назвало это «последней попыткой» украинской стороны убедить США снять ограничения на использование американского оружия на российской территории.

Как указывало Politico, украинские чиновники и раньше просили администрацию Байдена снять ограничения на использование американского оружия. Однако с первых дней военной операции на Украине американская сторона опасалась, что отмена запрета может спровоцировать эскалацию конфликта.

Позиция Запада

Байден в июне заявил, что ВСУ могут использовать американское оружие вблизи границы, когда вооружения российских ВС «используются по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине». Однако удары на 200 миль вглубь России, а также по Москве и Кремлю — запрещены, подчеркивал американский лидер.

Позднее он говорил, что США разрешили Киеву наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно призывал разрешить ВСУ бить по объектам на территории России западным оружием — по его убеждению, запрет использовать оружие «против законных военных целей на российской территории» «сильно затрудняет самооборону [Украины]».

По сообщению The Telegraph, за то, чтобы позволить Украине бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow, выступает Великобритания, которая не собирается публично призывать к этому из опасений спровоцировать разногласия с США. Газета The Times писала, что Вашингтон фактически блокирует стремление Лондона разрешить Киеву использовать Storm Shadow для ударов по России.

В Кремле называли «безответственными» призывы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО».