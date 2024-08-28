Великобритания выступает за то, чтобы разрешить Украине бить по российской территории ракетами Storm Shadow, но не будет публично призывать к этому из опасений спровоцировать разногласия с США, пишет газета The Telegraph.

В статье поясняется, что ракеты Storm Shadow обычно применяются в сочетании с «секретными американскими системами», а значит, для их использования требуется разрешение Вашингтона. Лондон же за таким разрешением официально не обращался, отмечает Telegraph.

Со своей стороны США, как утверждает источник издания в Белом доме, обеспокоены ситуацией, поскольку опасаются, что использование ракет Storm Shadow для ударов по России без одобрения Вашингтона приведет к эскалации конфликта и «втягиванию» в него западных стран. Это недовольство, пояснил собеседник Telegraph, выражается в частном порядке.

«США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. А нам — нет. Им, в конце концов, придется собирать осколки. Маленькая Британия не может воевать с Россией», — пояснил газете высокопоставленный военный чиновник.

Газета напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал разрешить ВСУ использовать вооружение, способное «избегать радаров и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль», для ударов вглубь российской территории.

Накануне украинский лидер объявил о проведении испытаний первой баллистической ракеты собственного производства, не став приводить детали из-за секретности. Участвовавший в создании этих ракет специалист сообщил Associated Press, что это «совершенно новая разработка», стартовавшая в феврале 2023 года. По его словам, ракета снабжена твердотопливным ускорителем и реактивным двигателем, а ее стоимость составляет менее $1 млрд.

Газета Politico пишет, что на этой неделе Киев представит западным союзникам список дальних целей для ударов по России, которые намеревается наносить в случае снятия ограничений. При этом, по оценке издания, США считают эти ограничения несущественными для хода конфликта, поскольку Россия «переместила свои самые важные цели, включая самолеты, подальше от границы и вне зоны досягаемости».

В конце мая США, Германия и Франция разрешили украинским войскам использовать западное оружие для ударов по военным объектам, «но только в Харьковской области».

В июне Байден заявил, что ВСУ могут использовать американское оружие вблизи границы, когда вооружения российской армии «используются по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине».

«Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден.

В июле, по итогам саммита НАТО, американский президент сообщил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, не раз призывал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России.

Британская газета The Telegraph недавно писала, что правительство Великобритании не разрешило ВСУ применять ракеты большой дальности Storm Shadow в Курской области. Британский премьер-министр Кир Стармер заявлял, что ракеты должны «использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», но Киев вправе «сам решать, как их использовать в оборонительных целях».